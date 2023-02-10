ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) kayıtlarına göre sarsıntılar o kadar şiddetliydi ki, depremden kurtulan bir adam Soğuk Savaş yüzünden nükleer saldırıya uğradıklarını sandı.

Peki, Dünya üstünde 9.5'ten daha büyük bir deprem yaşanması mümkün mü? Bilim insanlarının bu soruya cevabı "Evet" olsa da böyle bir durumun yaşanma ihtimali oldukça düşük.