AÇIĞA ÇIKAN ENERJİ KATLANARAK ARTAR

Örnekte de görüldüğü gibi 7 ve 8 büyüklüğündeki depremler arasında ortaya çıkan enerji farkı çok fazladır. Bu nedenle 7.4 büyüklüğündeki bir deprem ile 7.7 büyüklüğündeki bir deprem devasa farklar oluşturur.

Kaynak: Independent, Live Science