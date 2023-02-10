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Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzü gösteriyor!

İstanbul'da 10 Temmuz 1894 yılında yaşanan büyük depremin ardından Sultan Abdühamid, Atina Rasathanesi'ndeki uzmanları İstanbul'a davet etmiş ve buradaki meslektaşları ile beraber bir deprem raporu hazırlanmasını istedi. Raporda İstanbul'un hasarlı bölgeleri yaklaşık 130 yıl önce ilk kez tespit edildi. Tespit edilen raporda hasar yerleri günümüzdeki ile benzer şekildedir.

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  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    İLK KEZ DEPREM RAPORU HAZIRLANMIŞTIR

    İstanbul, İzmit Körfezi'nden Marmara Denizi'ne bağlanan Kuzey Anadolu fay hattının çok yakınında yer ve nedenşe depremlerden tarih boyunca etkilenmiştir. Özellikle 1509, 1690, 1894 ve 1999 depremleri İstanbul'da meydana gelen en büyük depremlerdir.
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    Bizans İmparatorluğu döneminde meydana gelen 554, 869 yılarındaki depremler 40 gün boyunca sürmüştür. İstanbul'da Sultan Abdülhamid döneminde gerçekleşen 10 Temmuz 1894 depremi, güneyden kuzeye doğru üç sarsıntı halinde hissedilmiştir.

    Beyoğulu ve Boğaziçi'ne daha az zarar veren depremin merkez üssü Yeşilköy'den 8 kilometre uzaklıkta ve Güneydoğu Marmara Denizi'nde oluşmuştur.

     
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    Birçok bina hasar görmüştür. Kapalı Çarşı, Fatih, Beşiktaş, Ortaköy, Sultan Ahmet, Aksaray, Edirnekapı, Topkapı, Balat, Bakırköy, Silivikapı semtleri zarara uğrayan yerlerlendir.

    Semih Tezcan, Yalçın Acar, Ahmet Civ tarafından hazırladığı araştırmada depremin büyüklüğü 9, enlemi 40,60 boylamı 25,60 olarak belirtilir. Başka kaynaklara göre ise İstanbul'da 1894 yılında yaşanan depremin büyüklüğü 7.0'dır.

     
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    ÖLÜ SAYISI NET OLARAK BİLİNMİYOR

    1894'de öğle saati 12.24'te sarsıntı meydana geldi. İstanbul dışında, Yunanistan, Girit, Bükreş, Konya ve Anadolu'nun büyük bir kesimi depremi hissetmiştir.

    İstanbul il sınırı içinde 474 kişinin ölümüne neden olan deprem, 482 kişinin yaralanmasına, 387 dayanıklı yapı ve 1087 ev, 299 dükkanın büyük ölçüde hasar görmesine yol açtı. Belirtilen rakamlar sadece tespit edilen sayılardır. Ölü ve yaralı sayısının daha fazla olduğu düşünülüyor çünkü Yalova'da ölen ve yaralanan insanların sayısı bilinmiyor.

     
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    Sultan II. Abdülhamit bu depremin ardından tedavi ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamıştır. Çadırlar kurulmuş, fırınlardan bol miktarda ekmek dağıtılmış ve açıkta kalanlar için Şehremini'nin başkanlığında komisyon kurularak para, yiyecek ve çadır yardımı yapılmıştır.

    1894 depreminde Sultan II. Abdülhamit Atina Rasathanesi müdürü ile deprem raporu hazırlatmıştır. Rapor, deprem bölgesinde yapılan bilimsel incelemeler, ölçümler sonucunda oluşturulmuştur. Rapor bilimsel açıdan hemen olaydan kısa bir süre içerinde hazırlandığı için İstanbul'un ilk deprem hasar raporu olarak kabul görür.

     
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    1894 İSTANBUL DEPREMİ RAPORU BELİRLİ KISIMLARI

    - "Deprem, 10 Temmuz 1894 tarihinde öğleden sonra saat 12'yi 24 dakika geçe 3 kez şidderli şekilde meydana geldi. Bu sarsıntılar meydana gelen tahribatın tamamını oluşturuyor. Birinci sarsıntıdan önce arabalar geçiyor ve yerin altından şiddetli sesler duyulmuştur." 

     
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    - "Bu hareket diğerlerinden en hafifi olup hiç bir eşya oynamamıştır. Hareket 4,5 saniye kadar sürmüş ve büyüklüğü giderek artmıştır. 8,9 saniye devam etmiştir. Bu sarsıntı sonucu tahribatlar meydana gelmiştir."
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    - "Üçüncü sarsıntı ikinciden sonra meydana gelmiş ve beş saniye sürmüştür. Arka arkaya gelen sarsıntılar toplam 17,18 saniye sürmüştür."

    - Raporda depremin yerin dalgalı bir deniz gibi olduğunu belirtilir hareketin boyutu gösterilmiştir. Üç hareketin merkezleri birkaç derece ile kuzey doğu ve güney batı yönünde oynamıştır.

     
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    - "Raporda bölgeler birinci, ikinci kısım olarak bölünmüştür. Birinci kısım depremin merkezidir ve en çok zarar gören yerleri içerir. Çatalca'dan, Adapazarı'na kadar İzmir Körfezi boyunca 175 km uzunluğunda devam eder." 
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    - "İkinci bölge de yalnız kötü inşa edilmiş bazı binalar yıkılmış ve diğer bazı binalar çatlamıştır. Bu bölgeler, Çorlu, Tekirdağ, Mudanya, Aksihar, Üsküdar, Ortaköy, Arnavutköy'den oluşur."

    - "Üçüncü bölge deprem büyüklüğü bazı evler hasar görmüştür. Bölge Bandırma, Bilecik, Karaköy'den geçen hattır."

     
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    - "Dördüncü bölgede deprem az hissedilmiştir. Yunanistan, Girit, Bükreş, Konya ve Anadolu'nun büyük bir kısmı yer alır."

    - "İstanbul'daki deprem çok büyük hasar yapmış, zarar görmeyen bina kalmamıştır. Depremin büyüklüğü Heybeli ve Kınalı ada'larda daha fazla hissedilmiştir." 

     
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    ZEMİNİN YAPISINA VE MALZEMELERE DİKKAT ÇEKİLİYOR

    Binalarda kullanılan malzemelerin iyi olmaması ve binaların eksikliği ve hepsinin merkezde olması İstanbul'da ve köylerde zararın artmasına nedendir. Yapılan incelemeler sonucu ahşap binaların ve iyi yapılan tuğladan, demir ile bağlanan binaların depreme dayandıkları tespit edildi.

    Anlaşılacağı üzere günümüzde de yerleşim yerlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar o zamanlarda da belirlenmiştir. Yani zeminin yapısının sağlam olması, yapı malzemelerinin ve inşaatın kaliteli olması gibi hususlara o zaman dikkat çekiliyor.
  • Sultan Abdülhamid'in 129 sene önce hazırlattığı İstanbul deprem raporu günümüzdeki ile neredeyse aynı!

    RAPORDA AHŞAP BİNALAR DEPREME DAYANMIŞTIR

    - "Depremin bu kadar zarar vermesinin en büyük sebebi, inşaatta kullanılan malzemelerin eski ve fena olmasıdır. Bu yüzden şehrin içinde ve dışında büyük hasar meydana gelmiştir. İstanbul’daki binaların çoğunun kargîr değil ahşap olması hasarın daha da artmasını önlemiş ama kârgir binaların çoğu yerle bir olmuştur.

    Ahşap yapıların zelzeleye böyle dayanıklı olması hayret vericidir, zira ahşap binaların hemen yanıbaşında yükselen yepyeni ve hatta demirlerle bağlanmış kârgir binalar yıkılmıştır."

    Kaynak: Dr. Hamiyet Sezer "1894 İstanbul depremi hakkında bir rapor"

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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