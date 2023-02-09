PEKİ STARLİNK FARKI NEDİR?

Uydulardan sağlanan sinyaller sayesinde internet yer alıcı – vericilerine ışınlanarak yerel olarak yayın yapar ya da doğrudan Starlink yönlendiricisine bağlanır.

Starlink uydularında bulunan sinyaller cep telefonu sinyalleri, 4.5G veya 5G ile aynı şey değildir. Bir ev, iş yeri veya uzak konum sinyalinin uydu üzerinden internete direkt olarak bağlanmasını sağlar.