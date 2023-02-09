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Uyduların depreme etkisi: Starlink ne işe yarar?

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Türkiye'den onay gelirse Starlink uydusu gönderebileceğini açıkladı. Türkiye, Türksat uydusunun kapasitesinin yeterli olduğunu belirterek teklifi reddetti. Peki depremde uyduların önemi nedir?

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  • Uyduların depreme etkisi: Starlink ne işe yarar?

    Uydular, afet sırasında sağladıkları sinyaller sayesinde internet yer alıcı ve vericilerine ulaşarak yerel olarak yayın yapmaya olanak sağlar. Sinyaller bir ev, iş yeri veya uzak konum sinyalinin uydu üzerinden bağlanmasını sağlar. 
  • Uyduların depreme etkisi: Starlink ne işe yarar?

    AB'DEN COPERNİCUS UYDUSU KABUL EDİLDİ

    Elon Musk'ın Starlink teklifini reddeden Türkiye, Avrupa Birliği tarafından acil durum haritalama hizmetleri sağlayan Copernicus uydu sistemini kabul etti ve ülkeler bu hizmeti etkinleştirdi. 
  • Uyduların depreme etkisi: Starlink ne işe yarar?

    PEKİ STARLİNK FARKI NEDİR?

    Uydulardan sağlanan sinyaller sayesinde internet yer alıcı – vericilerine ışınlanarak yerel olarak yayın yapar ya da doğrudan Starlink yönlendiricisine bağlanır.

    Starlink uydularında bulunan sinyaller cep telefonu sinyalleri, 4.5G veya 5G ile aynı şey değildir. Bir ev, iş yeri veya uzak konum sinyalinin uydu üzerinden internete direkt olarak bağlanmasını sağlar.
  • Uyduların depreme etkisi: Starlink ne işe yarar?

    STARLİNK NE KADAR HIZLI?

    İlk piyasaya sürüldüğünde 1 Gbps’ye kadar hıza ulaşabiliyordu. 2021’de şirket bu rakamı 10 Gbps’ye çıkararak mevcut gigabit internet hizmetini çok daha hızlı hale getirdi. Ancak birçok kullanıcı şirketin bahsettiği rakamların gerçek hıza yansımadığını belirtiyor.

     
  • Uyduların depreme etkisi: Starlink ne işe yarar?

    STARLİNK UYDULARI İRAN’A İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLADI

    İran hükumeti vatandaşlara internet erişimini kesmişti. Bunun üzerine vatandaşlar Elon Musk’dan Starlink uyduları ile internet erişimi sağlamalarını istemişti. Elon Musk’da Starlink uydularının İran’a aktifleştirilmesini kabul etti. Şu anda vatandaşlar internet erişimini Starlink üzerinden sağlıyor.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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