Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

HER AİLE AFET PLANI OLUŞTURMALI

Aile afet planına göre, her evde yapısal ve yapısal olmayan tehlikeler göz önüne alınarak en güvenli ve en riskli yerlerin belirlenmesi gerekiyor. Aile bireyleri ev içerisinde oluşturulabilecek yaşam üçgeni bölgelerini belirlemeli ve afet acil durum çantası oluşturmalı.