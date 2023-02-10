Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra 10 çevre il büyük bir yıkıma uğradı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketi, öncesinde alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, her ailenin afet planlaması yapması gerektiğini vurguluyor...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

    HER AİLE AFET PLANI OLUŞTURMALI

    Aile afet planına göre, her evde yapısal ve yapısal olmayan tehlikeler göz önüne alınarak en güvenli ve en riskli yerlerin belirlenmesi gerekiyor. Aile bireyleri ev içerisinde oluşturulabilecek yaşam üçgeni bölgelerini belirlemeli ve afet acil durum çantası oluşturmalı.
  • Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

    TEHLİKELİ YERLER TESPİT EDİLMELİ

    Tehlikeli olabilecek yerler ve alternatif çıkış ile kaçış yolları belirlenmeli. Başta deprem olmak üzere herhangi bir afet durumunda aile bireylerinin paniğe kapılmadan hareket etmesi gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.
  • Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

    TOPLANILACAK YER ÖNCEDEN BELİRLENMELİ

    Uzmanlara göre önceden oluşturulacak plan aile bireylerinin ne yapacaklarını bilmelerini sağlar ve panik etkisini azaltır. Ayrıca uzmanlar aile bireylerinin olası bir afet durumundan sonra nerede bir araya geleceklerini önceden belirlemesi gerektiğini söylüyor.
  • Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

    Aile bireylerinde kişiler kronik hastalık, engellilik ve hamilelik gibi durumlar varsa iletişim cihazlarının daha etkin yapılabilmesi için teknik özellikler yer alması gerekiyor.

     

     
  • Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

    EVCİL HAYVANLAR İÇİN AYNI ÖZEN GÖSTERİLMELİ

    Evcil hayvanlar için önlemlerin alınması gerektiğini belirten uzmanlar aynı sorumluluğun hayvanlar içinde gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.
  • Her ailenin afet planı olmalı! Uzmanlar uyarıyor!

    İLK 72 SAATE GÖRE PLAN YAPILMALI

    Oluşturulacak planın ilk 72 saate göre belirlenmeli. Plan belirlenirken ayrıca elektrik, doğalgaz, su ana vanaları ve şalterlerin yerleri belirtilmeli. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.