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Deprem sonrası enkaz altında ne yapılmalı?

Ülkemizde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük depremin ardından, enkaz altında neler yapılması gerektiği merak edilmeye başladı. İşte, 'Depremde enkaz altında kalırsak ne yapmalıyız?' sorusunun cevabı...

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  • Deprem sonrası ve enkaz altında ne yapılmalı?

    DEPREM SONRASINDA NE YAPILMALI?

    Deprem sonrasında yapılması ilk gereken şey panik yapmamak. Böylece yakınlarınızı ve kendinizi tehlikeye atmamalısınız.

     
  • Deprem sonrası ve enkaz altında ne yapılmalı?

    Öncelikle deprem sonrasında kendi durumunuzu kontrol etmelisiniz. Yakınlarınızı kontrol edin ve artçıl depremlere karşı dikkatli olun ve binayı mümkünse terk edin.

     
  • Deprem sonrası ve enkaz altında ne yapılmalı?

    ENKAZ ALTINDA YAPILMASI GEREKENLER

    Rastgele bağırmamaya çalışın çünkü enkaz halinde binalarda rastgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatabilir. Ayrıca uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.

     
  • Deprem sonrası ve enkaz altında ne yapılmalı?

    - Rastgele hareket etmemeye çalışın. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket edin.

     
  • Deprem sonrası ve enkaz altında ne yapılmalı?

    - Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın ve panik yapmayın. Aktif dinlenme ve uyku durumuna geçin.
  • Deprem sonrası ve enkaz altında ne yapılmalı?

    - Dış sesleri kontrol edin. Dışarıdan gelen sesleri dinleyip cevap vermeye çalışın.

    - Nefes alıp verirken ritim tutun. Panik yapmamak için kendinizi sakinleştirmeye çalışın ve zihninizde olumsuz düşüncelere yer vermeyin.

     
  • Deprem sonrası ve enkaz altında ne yapılmalı?

    - Enkazda başka kişiler varsa onlarla iletişim kurmaya çalışın. İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç bulun.

    - Kibrit ve çakmak yakmayın.

    Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetlerinizle kapatın.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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