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Uzmanlar uyarıyor: Çocukları deprem görüntülerinden uzak tutun! İnsan psikolojisini etkiliyor!

Her doğal afet sonrası insan psikolojisinde de kalıcı ve yıkıcı etkiler görülüyor. Çocukların bu süreçten olumsuz etkilenebileceğini vurgulayan uzmanlar, ekranlara ve sosyal medyaya bakılan sürenin azaltılması gerektiğini vurguluyor. İşte, uzmanların çocuklar ve insan psikolojisine karşı uyarısı...

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  • Uzmanlar uyarıyor: Çocukları deprem görüntülerinden uzak tutun, psikolojiyi etkiliyor!

    HER YAŞA UYGUN DEĞİL

    Uzmanlara göre çocuklar ilk travmayı yaşayanlar olmasa bile meydana gelen olaya çok maruz kaldıkları için ikincil travma yaşabilirler. Yanlarında depremle alakalı çok fazla konuşulması ve haberlerin gösterilmesi her yaşa uygun değil.
  • Uzmanlar uyarıyor: Çocukları deprem görüntülerinden uzak tutun, psikolojiyi etkiliyor!

    Deprem felaketinin ülkemizde meydana getirdiği derin üzüntü, acı ve stres ailelerden çocuklara yansıyor. İnsan psikolojisine yıkıcı bir etkisi olan afetlerin, ileride çocuklarda olumsuz etkiler oluşturabilir.
  • Uzmanlar uyarıyor: Çocukları deprem görüntülerinden uzak tutun, psikolojiyi etkiliyor!

    Uzmanlara göre bu etkileri bilmek, kaosla baş etmeyi kolaylaştırıyor. Olayın ilk anında şok etkisi ile kimi taraf sessizce içe kapanık tavırlar sergilerken, kimileri bu durumu dışa vurarak, feryatla karşılıyabilir.
  • Uzmanlar uyarıyor: Çocukları deprem görüntülerinden uzak tutun, psikolojiyi etkiliyor!

    ÇOCUKLARINIZA DEPREMİN NE OLDUĞUNU ANLATIN

    Çocukların ekrana ve sosyal medya ya mazuriyetinin azaltılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, var olan olayı abartmadan, açık ve bilgilendirici şekilde çocuklara aktarılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca depremle ilgili soruları dikkatlice dinlenmeli ve geçiştirilmeden cevaplanmalı.

     
  • Uzmanlar uyarıyor: Çocukları deprem görüntülerinden uzak tutun, psikolojiyi etkiliyor!

    ÇOCUKLARDA DEPREM KORKULARI OLABİLİR

    Çocukların, aile bireyleriyle benzer tepkiler gösterebileceğini söyleyen uzmanlar, bu durumun yaşa da bağlı olduğunu vurguluyor.

    Okul çağından daha küçük bir çocuğun duygu ve düşüncelerini yeterince ifade edemeyeceğini söyleyen uzmanlar, tepkileri arasında, altını ıslatma, parmak emme, gece uyumakta zorlanma, sizden ayrılmama, sık sık öfkelenme ve ağlama veya bulantı - kusma gibi fiziksel belirtiler ile korkularını belirtebileceklerini ifade ediyorlar.

     
  • Uzmanlar uyarıyor: Çocukları deprem görüntülerinden uzak tutun, psikolojiyi etkiliyor!

    GÖRÜNTÜLERİ ÇOCUKLARA GÖSTERMEYİN

    Çocukların yetişkinler gibi düşünemeyeceğini ifade eden uzmanlar, görüntülerin çocuklara gösterilememesi gerektiğini söylüyor. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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