ÇOCUKLARDA DEPREM KORKULARI OLABİLİR

Çocukların, aile bireyleriyle benzer tepkiler gösterebileceğini söyleyen uzmanlar, bu durumun yaşa da bağlı olduğunu vurguluyor.

Okul çağından daha küçük bir çocuğun duygu ve düşüncelerini yeterince ifade edemeyeceğini söyleyen uzmanlar, tepkileri arasında, altını ıslatma, parmak emme, gece uyumakta zorlanma, sizden ayrılmama, sık sık öfkelenme ve ağlama veya bulantı - kusma gibi fiziksel belirtiler ile korkularını belirtebileceklerini ifade ediyorlar.