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Kazazedelerde deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok can kaybı ve yıkım yaşandı. Uzmanlar kazadelerin ve görüntülere fazla maruz kalan bireylerde psikolojik reaksiyonlar görülebileceğini söylüyor. Bunlar arasında insanlarda en sık görülen psikolojik durum ise kaygı bozukluğu. Uzmanlar oluşabilecek travma ve stres sonrası kaygı bozukluğuna dair bilgiler verdi.

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  • Kazazedelerde deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir! Kaygı bozukluğunda ne yapılmalı?

    Depremin meydana getirdiği ruhsal travmalar, yaşanan kayıplar ve önceki deneyimler bireylerin olaya karşı tepkilerini etkiliyor. Afet sonrası psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştıran risk faktörlerinin bilinmesi müdahalelerde öncelik verilecek kişilerin belirlenmesi açısından önemli. 
  • Kazazedelerde deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir! Kaygı bozukluğunda ne yapılmalı?

    DEPREM KAYGISINA NE YAPILIR?

    Uzmanlara göre mümkün olduğunca rutin işlere bağlı kalınmalı. Normal yemek ve uyku saatleri oldukça önemli.

    Endişeli veya rahatsız hissediliyorsa yavaş ve ölçülü nefes alınmalı. Önceden var olan zihinsel sağlık sorunları yaşayan kişiler tedavileri devam ettirmeli.

     
  • Kazazedelerde deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir! Kaygı bozukluğunda ne yapılmalı?

    DUYGU VE DÜŞÜNCELER KARIŞABİLİR

    Doğal afet sonrası, duygular karışabilir. Uzmanlara göre korku, öfke, suçluluk, çaresizlik ve donup kalma gibi duygu durumlarının yaşanması normal. Zaman ve mekan ayırt edilmesinde güçlük çekilebilir. 

     
  • Kazazedelerde deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir! Kaygı bozukluğunda ne yapılmalı?

    Fiziksel olarak yorgun hissedebilir, uyuma güçlüğü çekebilir, kalp ritminde düzensizlik ve iştah azalması gibi durumlar yaşanabilir.

    Sosyal hayatta sorunlar görülebilir, huzursuzluk, güvensizlik ve öfke gibi durumlar dışarıya yansıtılabilir.

     
  • Kazazedelerde deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir! Kaygı bozukluğunda ne yapılmalı?

    İLK OLARAK FİZİKSEL İHTİYAÇLARI KARŞILANMALI

    Böyle bir durumda neler yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar ilk olarak kişilerin fiziksel ihtiyaçlarının öncelikli olması gerektiğini vurguluyor. Kişinin gıda, barınma, tıbbi ihtiyaçları karşılandıktan sonra güvende olduğu hissetirilmeli.

     
  • Kazazedelerde deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir! Kaygı bozukluğunda ne yapılmalı?

    Eğer kazazede öyküsünü anlatmak isterse dinlemek, anlaşıldığını ve yalnız olmadığı hissettirilmelidir. Yaşanan durum hakkında doğru kaynaklardan doğru ve açıklayıcı net bilgiler vermek, doğruları saklamadan, kafasını karıştırmadan, bilgiler verilmeli. 
  • Kazazedelerde deprem sonrası kaygı bozukluğu görülebilir! Kaygı bozukluğunda ne yapılmalı?

    Kişi en yakın yardım kuruluşuna götürülmeli ve hayatta kalan yakınları ile temas etmesi için yardımcı olmak gerekilidir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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