İLK OLARAK FİZİKSEL İHTİYAÇLARI KARŞILANMALI

Böyle bir durumda neler yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar ilk olarak kişilerin fiziksel ihtiyaçlarının öncelikli olması gerektiğini vurguluyor. Kişinin gıda, barınma, tıbbi ihtiyaçları karşılandıktan sonra güvende olduğu hissetirilmeli.