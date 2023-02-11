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Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?

Stres yaşamda görülen normal bir parçadır. Yeterince uyumamak veya travma, hastalık gibi durumlar strese neden olabilir. Kontrolün sizde olmadığı ve baskı yaşanan durumlarda stres seviyesi artabilir. Böyle durumlarda vücut adrenalin hormonu salgılar. Peki, aşırı stres kalp krizine neden olur mu?

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  • Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?

    KALP KRİZİ VE İNMELERE NEDEN OLABİLİYOR

    Stres durumunda vücut adrenalin hormonu salgılamaya başlar. Adrenalin salgılandığı zaman kalp ritmi hızlanır ve kan basıncı artar. Uzmanlar kan dolaşımı ve kan basıncında artış görülebileceği için kalbe yeterli kan akışı sağlanamayabileceğini söylüyor. 
  • Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?

    Deprem gibi ani stres ve korku anlarında kişinin daha önceden koroner arterlerinin tıkalı olması halinde kan, kalbe ve beyne ulaşamayabilir. Bu durumm ani kalp krizi ve inmeye yol açabilir.
  • Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?

    STRESE KARŞI SALGILANAN HORMONUN YÜKSEK OLMASI TEHLİKELİ

    Vücudun strese karşı verdiği uzmanlara göre sizi koruyor fakat sürekli olarak devam etmesi zarar verebilir. Strese tepki olarak vücudumuzda kortizol hormonu salgılanır. Uzun süreli stresten kaynaklanan yüksek kortizol düzeyleri kan kolesterolünü, trigliseritleri, kan şekerini ve kan basıncını artırabilir.
  • Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?

    Bu durum kalp hastaları için yaygın bir risk faktörüdür. Strese verilen yaygın tepkiler ve neden olan olaylar uzmanlara göre şu şekilde:

    - Doğal Afetler

    - Azalan enerji ve uyku

    - Endişe, öfke ve depresyon

    - Sabırsızlık

    - Unutkanlık

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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