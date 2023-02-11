Deprem stresi kalp krizine neden olur mu?

Bu durum kalp hastaları için yaygın bir risk faktörüdür. Strese verilen yaygın tepkiler ve neden olan olaylar uzmanlara göre şu şekilde:

- Doğal Afetler

- Azalan enerji ve uyku

- Endişe, öfke ve depresyon

- Sabırsızlık

- Unutkanlık