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Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer alan Türkiye, deprem ülkelerinden biri olarak görülüyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağında bulunan ülkemiz, son olarak Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen depremiyle sarsıldı.

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  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1930 HAKKARİ DEPREMİ

    Türkiye-İran sınırında gerçekleşen deprem 7.2 büyüklüğünde olmuştur ve birçoğu kerpiçten olan evler sebebiyle 2514 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1939 ERZİNCAN DEPREMİ

    Dünyanın en büyük depremlerinden biri olan Erzincan depreminin büyüklüğü 7.9 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu depremde 32.962 vatandaş hayatını kaybederken, 100.000’den fazla kişi yaralanmıştır.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1942 NİKSAR - ERBAA DEPREMİ

    Erbaa’nın resmen haritadan silindiği bu depremin büyüklüğü 7.0 olarak kayıtlara geçmiştir. 3000 kişi hayatını kaybederken 6300 kişi yaralanmıştır.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1943 TOSYA-LADİK DEPREMİ

    Yangınların çıktığı, yolların kullanılamaz hale geldiği bu depremin büyüklüğü 7.2 olarak kayıtlara geçmiştir. 4000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1944 BOLU-GEREDE DEPREMİ

    Tüm köylerin ve kasabaların yerle bir olduğu bu depremin büyüklüğü 7.2 olarak kayıtlara geçmiştir. 3959 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1966 VARTO DEPREMİ

    Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.9 olarak kayıtlara geçmiştir. 2394 kişi hayatını kaybederken 1489 kişi de yaralanmıştır.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1975 LİCE DEPREMİ

    Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde 2385 vatandaş hayatını kaybetmiştir.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1976 ÇALDIRAN DEPREMİ

    Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 3840 kişi hayatını kaybetmiş, yerleşim yerlerinin yüzde sekseni yıkılmıştır.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1999 GÖLCÜK DEPREMİ (MARMARA)

    Merkez üssü Kocaeli - Gölcük olan 7.5 büyüklüğündeki depremde 18.373 kişi hayatını kaybederken, 48.901 kişi yaralanmıştır. Etkileri oldukça kötü olan bu deprem sebebiyle 600.000’den fazla kişi evsiz kalmıştır. 52 ülke kendi yardım konvoylarını yollamıştır. Dönemin ABD başkanı deprem bölgesini ziyarete gelmiştir.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    1999 DÜZCE DEPREMİ

    845 vatandaşın hayatını kaybettiği Düzce depreminin büyüklüğü 7.2 olarak kayıtlara geçmiştir. 5000’ yakın kişi de yaralanmıştır.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    2011 VAN DEPREMİ

    Merkez üssü Van - Tabanlı olan depremin büyüklüğü 7.2 olarak kayıtlara geçmiştir. 604 vatandaş hayatını kaybederken 4152 kişi de yaralanmıştır.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    2020 ELAZIĞ DEPREMİ

    40 saniyeden uzun süren Elazığ depreminin büyüklüğü 6.8 olarak kayıtlara geçmiştir. 41 kişi hayatını kaybederken 1607 kişi yaralanmıştır.
  • Türkiye’de son 83 yılda yaşanan en büyük depremler

    2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

    AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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