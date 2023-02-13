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Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Malatya'da etkilerini hissettiren depremin ardından vatandaşlar kendi yaşadıkları illerin hangi fay hattına bağlı olduğunu ve ne kadar risk içerdiğini merak eder oldu. 10 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem, diğer illerde bulunan vatandaşların da kendi illerindeki fay hatlarının durumunu araştırmaya itti. Peki, Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?

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  • Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?

    6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, olduğu bölgenin dışında Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Malatya'yı da derinden etkiledi. Depremin etkisini gösterdiği illerimizde halen enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer illerdeki vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgelerde bulunan fay hatları hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapmaya başladı. Konuyla ilgili merak edilen, "Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?" sorusunun yanıtlarını sizler için derledik. İşte Çankırı, Tokat, Amasya deprem riski olan ilçeler...
  • Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?

    ÇANKIRI RİSKLİ BİR BÖLGE Mİ?

    Çankırı birinci derece deprem bölgelerinin arasında yer alıyor. Burada 2 önemli fay hattı bulunuyor. Dönemin AFAD İl Müdürü konuyla alakalı geçtiğimiz yıllarda; "Kuzey ilçelerimiz, 1'inci derecede deprem bölgesinde bulunmakta. İlimize özgü 2 fay hattımız var. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 7 ve üzeri deprem üretme olasılığı var. Çankırı bölgesinin büyük deprem üretme özelliği, 88 yılda 1. En son deprem 1944 yılında Çerkeş ilçesinde meydana geldi. İstatistik verilerine göre, 14 yıl içinde Çankırı'da 7 üzerinde deprem olma olasılığı çok yüksek. Bu işten sorumluyuz. Hazırlıklı olmak zorundayız. Depremin etkilerinden en çok insanlar etkileniyor. Binalarımız sağlam olursa yaşam alanlarımız depreme dayanıklı olursa etkisi daha da azalabilir. Yapı stokumuzu iyi bir hale getirmek zorundayız" açıklamasında bulunmuştu.
  • Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?

    TOKAT'TA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Tokat’ta Esençayı olarak bilinen, Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki bir fay bölgedeki önemli deprem kaynaklarından birisi olarak uzmanlar tarafından belirlenmiştir.
  • Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?

    AMASYA'DA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Amasya şehri hem Niksar-Taşova-Ladik-Havza ilçelerini takip eden Kuzey Anadolu Fay hattı hem de bu ana kırık zonundan ayrılan yan kolların etki alanındadır. Kuzey Anadolu Fayının yan kolları Amasya bölgesinde Ezinepazarı-Sungurlu, Taşova-Çorum, Laçin ve Merzifon fayları olarak gözlenir.
  • Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?

    BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
  • Çankırı, Tokat, Amasya deprem haritası: En riskli ilçeler hangileri?

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

 

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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