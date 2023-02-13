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Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından vatandaşlar kendi yaşadıkları illerin hangi fay hattına bağlı olduğunu ve ne kadar risk içerdiğini araştırmaya başladı. 10 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem, diğer illerde bulunan vatandaşların da kendi illerindeki fay hatlarının durumunu öğrenmeye itti. Peki, Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...

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  • Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...

    6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, olduğu bölgenin dışında Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Malatya'yı da derinden etkiledi. Birçok ilimizde halen enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer illerdeki vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgelerde bulunan fay hatları hakkında araştırma yapmaya başladı. Konuyla ilgili merak edilen, "Büyük Menderes grabeni riskli mi?" sorusunun yanıtlarını sizler için derledik. İşte Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...
  • Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...

    AYDIN FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Aydın ili, bölgesel ölçekte Büyük Menderes Fay Sistemi olarak adlandırılan aktif bir fay sisteminin merkezinde yer alıyor. Aydın'da doğrudan ya da yakından geçen bir çok aktif fay bulunuyor. Bu faylardan en kuzeyde bulunan ve Kalfaköy civarında doğu-batı doğrultusunda uzanan fay düşük eğimlidir ve ovalardaki kadar aktif olmasa bile Büyük Menderes Sıyrılma Fayı adı ile bilinmektedir. Uzmanların gözlemlerine göre Aydın ilinde bulunan faylar tek tek değil bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
  • Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...

    MUĞLA'DA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Muğla en tehlikeli ve aktif fay hattının üzerinde bulunması sebebiyle en tehlikeli 18 il arasında yer alıyor. Muğla'dan Çanakkale'ye kadar olan tüm yerleşim yerlerinde faylar bulunuyor. Bu fayların aktif olması ise deprem riskini arttırıyor. Muğla riskli illerden biri olmasından dolayı sık sık iri ya da ufak depremlerle karşı karşıya kalıyor. 
  • Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...

    MUĞLA'DA HANGİ BÖLGELERİN ZEMİNİ SAĞLAM?

    Uzmanların belirttiklerine göre Muğla, jeolojik yapısından dolayı bina dikiminde en zorlanılan bölgelerden bir tanesi. Fakat Menteşe ilçesi, merkez ilçelere göre yer altı su seviyesinin daha az olması, ovalara yakın olması ve irili çakıllı zemine sahip olmasından dolayı daha avantajlı. Bunun yanında Ula-Ören fayını da burada unutmamak gerek.
  • Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...

    DENİZLİ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Denizli'de Bozkurt, Çardak, Honaz, Pamukkale, Merkezefendi, Babadağ, Sarayköy, Acıpayam, Çameli, Beyağaç ilçelerinden fay hattı geçmekte.
  • Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...

    BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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