AYDIN FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Aydın ili, bölgesel ölçekte Büyük Menderes Fay Sistemi olarak adlandırılan aktif bir fay sisteminin merkezinde yer alıyor. Aydın'da doğrudan ya da yakından geçen bir çok aktif fay bulunuyor. Bu faylardan en kuzeyde bulunan ve Kalfaköy civarında doğu-batı doğrultusunda uzanan fay düşük eğimlidir ve ovalardaki kadar aktif olmasa bile Büyük Menderes Sıyrılma Fayı adı ile bilinmektedir. Uzmanların gözlemlerine göre Aydın ilinde bulunan faylar tek tek değil bir bütün olarak değerlendirilmelidir.