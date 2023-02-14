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ESKİŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Eskişehir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Konuyla ilgili vatandaşlar kendi illerinin risk altında olup olmadığını araştırıyor. İşte Eskişehir'den geçen fay hatları ve ilde riskli, risksiz olan ilçeler listesi...

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  • ESKİŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Eskişehir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Malatya'da etkilerini hissettiren depremin ardından Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar illerinin deprem risk haritası hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden sonra kendi illerindeki riskli ve risksiz ilçeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için Eskişehir'den geçen fay hatları ve riskli risksiz ilçeler hakkında tüm detayları sizler için derledik.
  • ESKİŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Eskişehir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    ESKİŞEHİR’DEN FAY HATTI GEÇİYOR MU? 

    Eskişehir ilinden fay hatı geçiyor ve Türkiye'nin batısında bulunan fay hattının aktif olmasından dolayı deprem riski taşıyan iller arasında yer alıyor. Bu bölgede gerçekleşen depremler, fay hattı aktivitesinden de kaynaklı olabiliyor. Eskişehir, düzenli olarak izlenmesi gereken ve önlemlerin alınması gereken iller arasında bulunuyor.
  • ESKİŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Eskişehir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    ESKİŞEHİR HANGİ İLÇELER RİSKSİZ?

    Eskişehir'de yapılan çalışmalara göre tehlike değerinin düşük olduğu ilçeler; Mihallıççık, Odunpazarı ve Çifteler’dir.
  • ESKİŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Eskişehir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    ESKİŞEHİR HANGİ İLÇELER RİSKLİ?

    Eskişehir'de yapılan çalışmalara göre tehlike değerinin yüksek olduğu ilçeler; Tepebaşı, Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi ve İnönü  ilçeleridir.
  • ESKİŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Eskişehir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?

    BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Birinci dereceden deprem riski olan iller listesi;

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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