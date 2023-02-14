Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Malatya'da etkilerini hissettiren depremin ardından Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar illerinin deprem risk haritası hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden sonra kendi illerindeki riskli ve risksiz ilçeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için Eskişehir'den geçen fay hatları ve riskli risksiz ilçeler hakkında tüm detayları sizler için derledik.