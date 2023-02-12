Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem çevre illerden Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Adıyaman'ı derinden etkiledi. Birçok kayıp verdiğimiz bu felaket sonrası vatandaşların araştırmalarıyla Doğu Anadolu fay hattı da gündem oldu. İşte "Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illerden geçiyor?" sorularının yanıtları...