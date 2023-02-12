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İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İşte 2023 İstanbul fay hattı haritası

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından beklenen büyük İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. Uzmanların 30 yıl içinde gerçekleşeceğini öngördüğü İstanbul depreminin şiddetinin ise yüksek olacağı söyleniyor. 10 ili birden etkileyen depremin yıkıcı etkisinin dehşetine düşen vatandaşlarda yeni bir depremin olması riskine karşı araştırmalar hız kazandı. Hal böyleyken İstanbul fay hattının nerelerden geçtiği ve en riskli ilçeler merak ediliyor. Peki İstanbul fay hattı nerelerden geçiyor? İstanbul'daki en riskli ve orta riskli semtler hangileri? İşte 2023 İstanbul fay hattı haritası

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  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin bilançosu ağır oldu.  Deprem tüm ülkeyi üzüntüye boğarken gözler İstanbul'da beklenen olası riske çevrildi. Uzmanlar, en son 1999 yılında İstanbul'da gerçekleşen büyük depremin 30 yıl içinde tekrardan yaşanacağını söyledi.
  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    İstanbul'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi.  Deprem uzmanları tarafından oluşturulan İstanbul Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.
  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

    Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'da yapı bakımından en eski ilçelerin başında Beyoğlu ve Fatih ilçeleri geliyor. Bu bölgeler, depremden en fazla etkilenecek yerler olarak görülüyor.

     MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI
  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

    Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.
  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    İSTANBUL'DAKİ OLASI BİR DEPREME GÖRE EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

    İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

    İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

    İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

    İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.

     
  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    AVRUPA YAKASI'NDAKİ DEPREME DAYANAKLI İLÇELER

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

    Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy
  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER, İLÇELER

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

    Büyükçekmece,

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).
  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI 2023: İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattına göre riskli ilçeler hangileri?

    İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER HANGİLERİ?

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

    Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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