Türkiye 6 Şubat gününe büyük bir acı ile uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilimizde yıkıcı etkiye neden oldu. Kahramanmaraş depremi ülkemizin en büyük deprem felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Olayların ardından Türkiye fay hattı haritası araştırması hız kazandı. İşte Türkiye deprem haritası ile fay hatlarının geçtiği iller...