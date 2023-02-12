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Deprem çantasında olması gerekenler: Acil durumlar için bu listeyi mutlaka hazır edin!

Son yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından acil durumlarda hayatta kalmamıza yardımcı olacak deprem çantasının önemi yeniden gündeme geldi. Ülkemizin deprem bölgesi olmasından dolayı sık sık yıkıcı sallantılar meydana gelmektedir. Depremin etkilerini en aza indirmek için her evde mutlaka deprem çantası bulundurulmalı. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte AFAD deprem çantasında olması gerekenler...

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  • Deprem çantasında olması gerekenler: Deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası listesi!

    KIYAFET

    - İç çamaşırı

    - Çorap

    - Yağmurluk

    - İklime uygun giysiler

     
  • Deprem çantasında olması gerekenler: Deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası listesi!

    GIDA

    Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.). 
  • Deprem çantasında olması gerekenler: Deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası listesi!

    HİJYEN MALZEMELERİ

    - Sabun ve dezenfektanlar

    - Diş fırçası ve macunu

    - Islak mendil

    - Tuvalet kâğıdı

    - Hijyenik ped
  • Deprem çantasında olması gerekenler: Deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası listesi!

    ÖNEMLİ BELGELERİN FOTOKOPİLERİ

    - Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

    - Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

    - Zorunlu Deprem Poliçesi

    - Diplomalar

    - Pasaport, banka cüzdanı vb.

    - Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
  • Deprem çantasında olması gerekenler: Deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası listesi!

    SU

    Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
  • Deprem çantasında olması gerekenler: Deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası listesi!

    DİĞER MALZEMELER

    -İlk yardım çantası

    - Uyku tulumu veya battaniye

    - Çakı, düdük, küçük makas

    - Kâğıt, kalem

    - Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
  • Deprem çantasında olması gerekenler: Deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası listesi!

    DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

    Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusu da en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Bu konu da en az deprem çantasında olması gereken malzemeler kadar önem teşkil ediyor. 

    Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

    Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

    Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

    Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

    Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

    Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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