DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusu da en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Bu konu da en az deprem çantasında olması gereken malzemeler kadar önem teşkil ediyor.

Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.