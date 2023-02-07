Türkiye, tam bir deprem ülkesi ve hemen hemen bütün illerden fay hattı geçiyor. AFAD, Türkiye Deprem Haritası’na göre ülkedeki en riski bölgeleri belirledi. Pek çok kişi oturduğu konut itibarıyla binanın deprem riskini öğrenmeye çalışıyor. Bunu öğrenebilmek için ise e-devlet üzerinden gerekli bilgiler doğrultusunda kolayca işlem yapmak mümkün. Sıralı ve aşamalı biçimde yapılacak olan sorgulama ile beraber, kişinin bulunduğu nokta açısından binanın deprem riski ortaya çıkarılır. Peki, "Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?" İşte deprem riski sorgulama e-Devlet