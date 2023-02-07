Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin sonrasında depremzedelerin bu soğuk ve fırtınalı havada daha da mağdur olmamaları için çalışmalar başlatıldı. Belediyelerden ve büyük kuruluşlardan yardım çağrıları yapılmaya devam ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından depremzedelere gönderilecek ihtiyaç listesini paylaştı.