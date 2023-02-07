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Afet yardım kampanyası deprem ihtiyaç listesi: Deprem yardımları nereye yapılıyor ve nasıl gönderilir?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem tüm ülkeyi yasa boğarken bölgede bulunan depremzedeler için seferberlik ilan edildi. Meydana gelen deprem 10 ilde etkisini sürdürürken afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyeler ve büyük kuruluşlar yarım kampanyaları başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB tarafından depremzedelere gönderilecek ihtiyaçların bulunduğu listeyi paylaştı. Peki deprem sonrası ihtiyaç listesinde neler var? Deprem yardımları nereye yapılıyor ve nasıl gönderilir?

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  • Afet yardım kampanyası deprem ihtiyaç listesi: Deprem yardımları nereye yapılıyor ve nasıl gönderilir?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin sonrasında depremzedelerin bu soğuk ve fırtınalı havada daha da mağdur olmamaları için çalışmalar başlatıldı. Belediyelerden ve büyük kuruluşlardan yardım çağrıları yapılmaya devam ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından depremzedelere gönderilecek ihtiyaç listesini paylaştı.
  • Afet yardım kampanyası deprem ihtiyaç listesi: Deprem yardımları nereye yapılıyor ve nasıl gönderilir?

    'ŞİMDİ DAYANIŞMA ZAMANI'

    İstanbul’daki tüm ayni yardım organizasyonu İBB tarafından AFAD ile koordineli yapılmaktadır. ALO 153 hattımızdan ayrıntılı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.'
  • Afet yardım kampanyası deprem ihtiyaç listesi: Deprem yardımları nereye yapılıyor ve nasıl gönderilir?

    AFET YARDIM KAMPANYASI DEPREM İHTİYAÇ LİSTESİ: EKREM İMAMOĞLU PAYLAŞTI!

    Isıtıcı

    Battaniye

    Nevresim takımı

    Yastık

    Gıda kolisi

    Kuru gıda

    Hijyen seti 

    Kadın hijyen kiti

    Temiz kıyafet

    Temiz bebek kıyafeti

    Uyku tulumu

    Bebek maması

    Bebek bezi

    Powerbank

    Kışlık bot ve mont

    Atkı-bere-eldiven
  • Afet yardım kampanyası deprem ihtiyaç listesi: Deprem yardımları nereye yapılıyor ve nasıl gönderilir?

    DEPREM YARDIMLARI NEREYE YAPILIYOR VE NASIL GÖNDERİLİR?

    İstanbul'da ikamet eden ve yardımda bulunma isteyen vatandaşlar, bölgeye gönderilecek yardımları 'lan kalemlere acil ihtiyaç olup, ileteceğiniz destekleri Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'ne teslim edebilir.
  • Afet yardım kampanyası deprem ihtiyaç listesi: Deprem yardımları nereye yapılıyor ve nasıl gönderilir?

    Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için:

    Kadıköy Belediyesi: Belediye Başkanlık Binası

    Kartal Belediyesi: Kordonboyu Mah. Hükümet Cad

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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