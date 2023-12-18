Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Uzmanlar uyardı: 7 aktif fay var! İşte Bursa fay hattı haritası!

        Uzmanlar uyardı: 7 aktif fay var! İşte Bursa fay hattı haritası!

        Marmara'da dün akşam saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Yalova Çınarcık merkezli depremi vatandaşların Bursa'da bulunan fay hatlarını araştırmasına sebep oldu. İşte 7 aktif fayın bulunduğu Bursa fay hattı haritası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        2

        Dün akşam yaşanan depremin ardından Bursa fay hattının nerelerden geçtiği ve en riskli ilçeler merak ediliyor. Peki Bursa fay hattı nerelerden geçiyor? Bursa'daki en riskli ve orta riskli semtler hangileri? İşte 2023 Bursa fay hattı haritası…

        3

        AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.

        Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

        4

        Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadı ve Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındadır.

        5

        BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

        Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;

        Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

        Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

        Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

        Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

        Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

        Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

        Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

        6

        BURSA'DA BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

        Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)

        Yıldırım merkez ve mahalleler

        Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)

        Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı

        Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi

        Karacabey, Mustafa Kemal Paşa

        Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir

        7

        BURSA'DA İKİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

        Büyükorhan

        Harmancık

        İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

        Keles

        DEPREM RİSK DURUMU SORGULAMA EKRANI

        8

        Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı’ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'