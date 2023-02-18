Esenyurt deprem bölgesi mi? İşte Esenyurt deprem risk haritası

Türkiye bulunduğu konum itibariyle arazilerinin yüzde 42’si birinci dereceden, yüzde 24’ü ikinci dereceden ve yüzde 18’i ise üçüncü dereceden deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Bu konumunun bir sonucu olarak ülkemizde meydana gelen depremlerde büyük mal ve can kayıpları meydana gelmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Esenyurt deprem risk haritası oldu. Peki, Esenyurt deprem bölgesi mi? Esenyurt depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Esenyurt risk raporu…