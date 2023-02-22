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Bakırköy deprem bölgesi mi? İşte Bakırköy deprem haritası

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki peş peşe gerçekleşen depremler Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ olmak üzere 11 ilde ağır hasara ve can kayıplarına neden oldu. Uzmanlar 30 yıl içinde olması gereken İstanbul depremine işaret ederken vatandaşlar kendi ilçelerinin deprem risk haritasını araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Bakırköy deprem risk haritası oldu. Peki, Bakırköy deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İBB Bakırköy olası deprem riski raporu sorgulama bilgileri...

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  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Bakırköy deprem risk haritası oldu. Peki, Bakırköy deprem bölgesi mi? Bakırköy depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Bakırköy risk raporu
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    Bakırköy, eskiden Makriköy, İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan ilçelerden biridir. İstanbul'un batı yarısında, Çatalca Yarımadası üzerinde, Marmara Denizi'nin kuzeydoğu sahillerinde yer alır. 1926 yılında kurulan bu ilçe, 1992 yılında bugünkü sınırlarına ulaşmıştır.
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek "riskli" ilçeleri açıkladı.

    Naci Görür, Anadolu Yakası'nın göreceli olarak depremden daha az etkileneceğini söyleyerek Avrupa Yakası'na dikkat çekti. Görür hangi İstanbul ilçelerinin deprem riskinin yüksek olduğunu şöyle açıkladı:

    "Avrupa Yakası'nın depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında zondur.

    Haliç'ten başlarsınız Silivri'ye kadar gidersiniz. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri'ye gittiğiniz yerler… O şerit içerisindedir. Oralardaki depremin etkisini büyütecek nitelikte. Avcılar'da ise bir anlamda çürük bir zemin var. Deprem etkisini büyüten, heyelan yapmaya müsait, çökmeye müsait zeminler."
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    BAKIRKÖY RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    İBB OLASI DEPREM RİSK TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI

    İBB olası deprem kayıpları tahminleri kitapçığında ilçe ilçe analizler ve haritalar yer alıyor. Ayrıca meydana gelebilecek bir depremde binaların hasar durum sayı tahminlerine de yer verildi.

    Kitapçıkta oluşabilecek hasarlı bina sayısı tahminlerinin yanı sıra alt yapı sistem hasar tahmin analizlari ve yol durumuyla ilgili de tahminler yer alıyor.
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    * Senaryo depremi için Bakırköy ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    * Senaryo depremi için Bakırköy ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    * Senaryo depremi için Bakırköy ilçesi mahalle bazlı can kaybı ve yaralanma tahminler
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    Celal Şengör İstanbul'da zemini en kötü ilçeleri şöyle açıkladı:

    "İstanbul depreminin büyüklüğü 7.6 olarak öngörüyoruz. Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Harp okullarının buralardan taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'da eviniz sağlamsa endişe etmenize gerek yok. Fay çok yakın olduğu için Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak.
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    Şengör, "Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasıKüçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın" ifadelerini kullandı.

    Maraş depremine yakın, baya güçlü bir deprem. 7,6'dan İstanbul perişan olur. Depremden sonra İstanbul'daki yangınlarla ve açıklıkla nasıl başa çıkacaksın?

    Fatih ilçesinin zemini iyi ama depreme yakın. Şimdi şöyle düşün, 1. Köprü'den itibaren sahile paralel bir çizgi çiz. O çizginin güneyi tehlikeli, nerede olursan ol. Buralar faya çok yakın çünkü. Kadıköy, Fenerbahçe, Maltepe, Kartal, Tuzla, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu buralar çok tehlikeli.
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    3 BÖLGE FELAKET

    Fatih, Suriçi-Suriçi'nin altı neojendir, içinde Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Suriçi, Avcılar'a nazaran çok daha iyi durumda. Bakırköy, Florya, Zeytinburnu felaket.

    Bağcılar'ın yüksek yerleri Avcılar gibidir, sakattır.

    1. ve 2. köprü arası binanız iyiyse altı da sağlam olduğu için dayanırsın. Kuzeyde ise altı kum olan yerlere gitme. Avcılar kil tabakası üstünde, sürekli denize kayıyor. Küçükçekmece ve Silivri de tehlikeli.
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    'ALTI KUM OLAN YERLERDEN UZAK DURUN'

    Arnavutköy kuzeyde kalıyor, altı kum olan yerleri yaramaz. Bahçelievler pek sağlam değil. Kemerburgaz'ın oralar altı kumsa çok sakat. Ben size şartları söyleyeyim; altı kum olan yerler sakat.

    Kadıköy'ün semtlerinin dayanıklı olduğuna katılmıyorum daha kuzeye çıkmak lazım. Kadıköy, Fenerbahçe, Kartal, Maltepe hepsi güneyde kalıyor, faya çok yakın.
  • BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI: Bakırköy deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Bakırköy depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Bakırköy deprem raporu!

    İSTANBUL'DA ZEMİNİ EN SAĞLAM YERLER

    Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek, Ataşehir, Şişli, Nişantaşı, Ümraniye, Beyoğlu buralar sağlam yerlerBeylikdüzü'nün altı kireçtaşı, o sağlam bir kayadır.

    'TSUNAMİ İHTİMALİ VAR'

    Bütün fay kırılırsa İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Ayasofya'nın 8'e bile dayanma ihtimali var. Topkapı Sarayı da çok tehlikeli bir yerde, İstanbul'da deniz seviyesinin yükselme ihtimali de var.5 ila 8 metre arasında tsunami olabilir."

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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