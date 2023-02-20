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Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı nereden geçiyor? İşte Tekirdağ deprem risk haritası

6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkez üssü gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem 7.7 ve 7.6 şiddetinde art arda gerçekleşti. Deprem binlerce binanın yıkılmasına neden olurken birçok vatandaş hayatını kaybetti. Uzmanlar bu denli büyük alanı etkileyen depremin akabinde diğer fay hatlarına da dikkat çekti. Özellikle Marmara'da gerçekleşmesi beklenen İstanbul depremine işaret edilirken birinci derece deprem riski taşıyan Tekirdağ fay hatları da gündeme geldi. Söz konusu uyarıların ardından "Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Tekirdağ deprem risk haritası

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  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem diğer fayların ne zaman kırılacağı konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar uzun zamandır İstanbul'un deprem riski taşıdığına dair uyarılarda bulunurken birinci derece deprem riski taşıyan Tekirdağ fay hattına da işaret edildi. İstanbul'da en son gerçekleşen depremin ardından geçmesi gereken sürenin tamamlandığını ve Marmara'da 30 yıl içerisinde yeniden 7.5 şiddetinde bir sarsıntı  gerçekleşeceğini vurgulayan uzmanlar tüm önemlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Kahramanmaraş depremi ve uzmanların açıklamasının ardından İstanbul ve çevreleri gündeme gelirken Tekirdağ'da deprem olma olasılığı merak ediliyor. Tekirdağ sakinleri ise "Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Tekirdağ deprem risk haritası...
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    TEKİRDAĞ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Türkiye'nin deprem bakımından riskli bölgelerinden biri olan Tekirdağ, risk taşıyan fay hattı zonlarının üzerinde bulunuyor.

    Marmara Denizi üzerinden ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Şarköy'e bağlı Gaziköy ve Gölcük Mahallelerinden geçmektedir.

    Şarköy ve Mürefte bölgeleri 1. derece,

    Tekirdağ Merkez 2. derece,

    Daha kuzeyde kalan ilçeler ise 3. ve 4. derece deprem bölgesidir.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    TEKİRDAĞ FAY HATTI HARİTASI

    İstanbul'un komşusu olan Tekirdağ, kent sınırlarından Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmesi sebebiyle, zaman zaman meydana gelen depremler ile gündeme gelmektedir. Bu durum, AFAD'ın son deprem tehlike haritasına da yansımakta. Hattın geçtiği güneydeki ilçeler tehdit altında iken, diğer noktalar nispeten daha az tehlikeli görülmektedir. Kent ve çevresinde, sarı çizgi ile gösterilen fayların Şarköy'den geçtiği, yine fayın diğer segmentlerinin de tehlike saçtığı görülüyor.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    Şarköy'ün ve komşu ilçelerinin ne kadar tehlikeli olduğu daha net ortaya çıkmaktadır. 1900 yılından bu yana, kent ve çevresindeki 5.0 üzeri depremlerin genelde Marmara Denizi içinde olduğu ama 1912 Mürefte depreminin karada gerçekleştiği görülmektedir. Peki kent olası yeni bir büyük depreme hazır mı? Maalesef kentte deprem konusunda çok da ciddi önlemler alındığını söylemek mümkün değildir. Kısaca Tekirdağ ve deprem denilince akla gelen yer Şarköy ve genelde de depremler burada olmakla birlikte, gelecekte de büyük depremlerin olacağı bir nokta olacağı rahatlıkla söylenebilir.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’ndeki olası büyük depremin İstanbul’dan ziyade Tekirdağ’da meydana geleceğini iddia etmişti.

    İstanbul'un komşusu olan Tekirdağ, kent sınırlarından Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmesi sebebiyle, zaman zaman olan depremler ile gündeme gelmektedir. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan olası Marmara depremine ilişkin konuştu. Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli illerinin Kırklareli ile Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey bölgeleri olduğunu söyledi. Trakya'da deprem açısından en güvensiz ve imara açılmaması gereken bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy kıyılarının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ancak buna engel olunamadığını ifade etti.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    BEKLENEN DEPREM NEREDE OLACAK?

    Ercan, "Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya bölgesinin depremi olacak. Nasıl kırılacak bu deprem derseniz, doğu-batı doğrultusunda kırılacak. Bir deprem olduğu zaman hem doğu-batı doğrultusunda kırılacak hem de Trakya kırığını oynatarak tam bu Marmara Ereğlisi'nde bulunan dolum tesislerinin altından geçerek Çorlu'ya doğru gidecek, Çorlu'yu da çok etkileyeceğini de söyleyeyim, Lüleburgaz, Babaeski üzerinden Edirne'ye kadar etki yaratacak. Yani bu deprem sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya'nın ve Marmara bölgesinin depremi olacak" ifadelerini kullandı.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    TEKİRDAĞ KAÇINCI DEPREM BÖLGESİ?

    Marmara Ereğlisi, Altınova ve Şarköy sahil kesimi dediğimiz birinci derece deprem bölgesi

    Çorlu ise ikinci derece deprem bölgesi.

    TEKİRDAĞ DEPREM BÖLGESİ MİDİR?

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçe Belediyesi'nin düzenlediği, "Deprem her an kapımızda" konulu panele katılan Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli illerinin Kırklareli ile Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey bölgeleri olduğunu söyledi.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    TEKİRDAĞ’DA FAY HATTI VAR MI?

    Peki Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'un komşusu olan Tekirdağ, kent sınırlarından kuzey anadolu fay hattı geçmesi sebebiyle, zaman zaman olan depremler ile gündeme gelmektedir.

    DEPREMİN 7 - 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMASI BEKLENİYOR

    Dr. Altan, “İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını tahmin ediyoruz. Adalar'da meydana gelirse 7, Silivri'de ise 7 - 7,5 büyüklüğünde bekliyoruz. Bu depremden sadece İstanbul değil bütün Marmara Bölgesi etkilenecek.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    09 AĞUSTOS 1912 MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ

    Güneydoğu Trakya'da, Şarköy-Mürefte arasında Ms=7.4 büyüklüğünde oldukça büyük yıkıcı bir deprem olmuştur. Depremde 310 köy ve kasaba ile 272 yerleşim alanı ağır derecede hasar görmüştür. Deprem, toplam 83.633 kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur.

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara'da meydana gelecek asıl büyük depremin Tekirdağ’da olacağını, en riskli bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy olduğunu belirtti.

    Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’nde büyük depremin Tekirdağ’da olacağını söyledi. Ercan, "Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ’da olacak. Marmara Ereğlisi’nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır. İstanbul’da beklenen depremde açığa çıkacak güç 4,3 atom bombası gücünde olacak ama Marmara Ereğlisi’nde olacak olan depremde açığa çıkacak güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır” dedi.

    Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçe Belediyesi’nin düzenlediği, "Deprem her an kapımızda" konulu panele katılan Prof. Dr. Ercan, Türkiye’nin deprem açısından en güvenli illerinin Kırklareli ile Edirne ve Tekirdağ’ın kuzey bölgeleri olduğunu söyledi. Trakya’da deprem açısından en güvensiz ve imara açılmaması gereken bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy kıyıları olduğunu belirten Ercan, buraların yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ancak buna engel olunamadığını ifade etti.

    Prof. Dr. Ercan, Kuzey Anadolu kırığının davranışının kişilikli olduğunu, doğudan başlayıp batıya doğru adım adım gittiğini söyledi. Bölge üzerine eskiden meydana gelen depremleri anlatan Ercan, "Sonuçta İzmit 1999 depreminin olacağını biz jeofizik mühendisleri ilk kez 1982 yılında söyledik. 1982 yılında algoritmamı uyguladığım zaman 1994’ten sonra her an deprem olabilir demiştim. Tabi bunu çoğunuz anımsamıyordu çünkü o zaman için deprem konuları bu kadar ilgi çekmiyordu. Sonra 5 yıl gecikmeyle 1999 depremi gümbür gümbür geldi ve 17 bin 800 kişiyi kaybettik. 7,5 büyüklüğündeki bu depremde boşalan enerji 130 atom bombasının gücüne eş değerdeydi” dedi.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    "DEPREMİN BİR YASASI VAR"

    Marmara Denizi’nde olacak bir depremin Marmara’nın çevresindeki kentlerin depremi olduğunu ifade eden Ercan, "Marmara Ereğlisi’nin önünde olacak deprem hem Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova hem de Kocaeli’nin depremidir. Nasıl onların depremi bizi etkilediyse bizim depremimiz de buraları etkileyecektir. Demek ki bu hazırlık sadece Tekirdağ’da değil bu saydığım illerin tamamında yapılmalıdır. Çünkü Marmara’da bugüne kadar yapmış olduğum araştırmada Marmara depremleri bir bütün davranışı içinde oluyorlar. Depremin bir yasası vardır ve bu yasa der ki ‘Bir yerde 7 büyüklüğünde bir deprem olduysa gelecekte de aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem olacaktır.’ Demek ki tarihini bilmeyen tarihini yaşar."
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    "DEPREMİN NEREDE OLACAĞINI BİLİYORUZ"

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara’daki depremi ölçerleriyle nerenin gergin olup olmadığını bildiklerini belirterek, "Buna göre Büyükçekmece’nin batısından Şarköy’e kadar yüksek gerginlik yaşanıyor. Demek ki bu gerginliğin bulunduğu toprağın bir kısmı Silivri’den başlıyor yani İstanbul’un batısından başlıyor ama büyük bölümü Tekirdağ ilinde bulunuyor. Buna göre Tekirdağ ilini deprem bekliyor diyoruz. Bu depremin olacağı yer ise bu arı kovanının en yoğun olduğu yer Marmara Ereğlisi’nin önü oluyor. Arzu ederseniz dışarıya çıkarız sizlere depremin tam nerede olacağını da gösterebilirim. Sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya bölgesinin depremi olacak. Nasıl kırılacak bu deprem derseniz, doğu-batı doğrultusunda kırılacak. Bir deprem olduğu zaman hem doğu-batı doğrultusunda kırılacak hem de Trakya kırığını oynatarak tam bu Marmara Ereğlisi’nde bulunan dolum tesislerinin altından geçerek Çorlu’ya doğru gidecek, Çorlu’yu da çok etkileyeceğini de söyleyeyim, Lüleburgaz, Babaeski üzerinden Edirne’ye kadar etki yaratacak. Yani bu deprem sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya’nın ve Marmara bölgesinin depremi olacak” ifadelerini kullandı.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    "İLK DEPREM KÜÇÜKÇEKMECE’NİN ALTINDA OLACAK"

    Prof. Dr. Ercan, kendisine büyük İstanbul depreminin sorulduğunu belirterek, "İstanbul’un önünde olacak olan deprem Küçükçekmece ile Avcıların önünde olacak ve bu deprem 6,4 ile 6,7 arasında olacak. Yani büyük olmayacak. İstanbul’da büyük deprem olsaydı arkadaşlar, hiçbir şey bilmiyorsanız oradaki kalıntılara bakın, bugün ne Ayasofya kalırdı ne Bozdoğan Kemeri kalırdı, ne Süleymaniye kalırdı, İstanbul’un surları kalırdı. Yedikule surları her deprem olduğunda yıkılır. Bana göre ilk deprem Küçükçekmece’nin altında olacak” dedi.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    "BÜYÜK DEPREM TEKİRDAĞ’DA OLACAK; KIYI ŞERİDİNDEKİ YAPILAR YIKILMALI"

    Hiç kimsenin Tekirdağ depreminden söz etmediğini söyleyen Ercan, "Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ’da olacak. Marmara Ereğlisi’nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır. Eğer Marmara Ereğlisi’nde enkaz altında insan aramak istemiyor, can kaybı yaşamak istemiyorsanız o kıyı şeridindeki yapıların hepsinin yıkılması gerekiyor. Siz yıkmazsanız deprem hepsini yıkacak bu yapıların.  İnsanlar önce malım dememeli önce canım demeli. Bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti’nde depremden ölmesinin maliyeti 1 milyon 250 bin dolardır. Peki bir kişinin depremde ölmemesi için yapılması gereken kişi başı yatırımın miktarı ne kadardır biliyor musunuz? Sadece 5 bin dolardır” diye konuştu.

    Daha önce de 2045 yılından önce büyük deprem olmayacağını söylediğini belirten Ercan, bölgede olan depremleri anlatıp, "Marmara Ereğlisi depremi İstanbul’da olacak olan depremin 6 katından daha fazla olacak. İstanbul’da beklenen depremde açığa çıkacak güç 4,3 atom bombası gücünde olacak. Ama Marmara Ereğlisi’nde olacak olan depremde açığa çıkacak güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır. Ama biz bunu can kayıpsız atlatabiliriz" diye konuştu.
  • TEKİRDAĞ DEPREM RİSK HARİTASI: Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ depreme dayanaklı ve riskli ilçeler hangisi?

    BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HANGİ KENT VE İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

    Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ve birçok ili kapsayan artçı sarsıntıların ardından, akıllara bir kez daha İstanbul’da beklenen deprem geldi. Uzmanlar, İstanbul’da gerçekleşecek olan depremin 7,5 şiddetinde olacağını söylüyorlar.

    Marmara Denizi’nin içinde meydana gelmesi beklenen deprem, İstanbul depremi diye adlandırılıyor. Bu da, söz konusu depremden sadece İstanbul etkilenecekmiş gibi yanlış algılamalara sebep oluyor. Aksine, bu depremden Marmara Denizi’ne kıyısı olan her şehrin etkileneceği söyleniyor.

    İşte depremin etkileyeceği iller:

    Yalova

    Bursa

    Kocaeli

    Çanakkale

    İstanbul

    Tekirdağ

    Balıkesir

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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