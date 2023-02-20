Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem diğer fayların ne zaman kırılacağı konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar uzun zamandır İstanbul'un deprem riski taşıdığına dair uyarılarda bulunuyor. İstanbul'da en son gerçekleşen depremin yıkıcı depremin ardından geçmesi gereken sürenin tamamlandığını ve 30 yıl içerisinde yeniden 7.5 şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşeceğini vurgulayan uzmanlar tüm önemlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Kahramanmaraş depremi ve uzmanların açıklamasının ardından İstanbul'da deprem olma olasılığı merak ediliyor. İstanbul sakinleri ise "İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı olan semtler...