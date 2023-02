Zeytinburnu deprem bölgesi mi? İşte Zeytinburnu deprem risk raporu

Nitekim İstanbul’da büyük can ve mal kayıplarına neden olan 1894 İstanbul depremi Adalar Fayı’nın hareket etmesiyle meydana gelmiştir. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan ve Zeytinburnu ilçesinin de içinde bulunduğu İstanbul’da birçok defa yıkıcı depremler meydana gelmiştir. Bu depremler arasında yer alan 1894 İstanbul depreminde, 474 kişi ölmüş 482 kişi yaralanmış 1773 ev, dükkân ve dayanıklı yapı (cami, mescit, kilise, okul vb.) orta ve ağır derecede hasar görmüştür. XIX. yüzyılın sonunda meydana gelen bu depremde hasarın ve can kaybının fazla olmaması, İstanbul’un günümüzden çok daha küçük bir alana yerleşmiş olması ve nüfusun azlığı ile ilgilidir. Bu nedenle günümüzde İstanbul’da meydana gelecek böyle bir depremde can ve mal kaybının çok daha fazla olacağı kuşkusuzdur.