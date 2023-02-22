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Beylikdüzü depreme dayanıklı mı? İşte Beylikdüzü deprem haritası

Kahramanmaraş merkez üssü gerçekleşen deprem nedeniyle gözler diğer illerde olası risklere çevrildi. Uzmanlar 30 yıl içinde olması gereken İstanbul depremine işaret ederken vatandaşlar kendi ilçelerinin deprem risk haritasını araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Beylikdüzü deprem risk haritası oldu. Peki, Beylikdüzü deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte İBB Beylikdüzü olası deprem riski raporu sorgulama bilgileri...

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  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor. Bu ilçeler arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul Avrupa Yakası ilçesi Beylikdüzü deprem risk haritası oldu. Peki, Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Beylikdüzü risk raporu
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biri olan Beylikdüzü’nün Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 36 km² dir.  İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.

    Beylikdüzü ilçesi, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. İlçede 10 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 352.412’dir
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    BEYLİKDÜZÜ RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    * Senaryo depremi için Beylikdüzü ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    * Senaryo depremi için Beylikdüzü ilçesi mahalle bazlı can kaybı ve yaralanma tahminler
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    * Senaryo depremi için Beylikdüzü ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde,

    - Beylikdüzü’ndeki binaların ortalama yüzde 33’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir.

    - Binaların ortalama yüzde 34’ünün hafif,

    - Yüzde 24’ünün orta,

    - Yüzde 7’sinin ağır ve

    - Yüzde 2’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Beylikdüzü’nde, analiz edilen toplam bina sayısı 12.753’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Senaryo depreminde, Beylikdüzü’ndeki binaların ortalama yüzde 34’ünün (yaklaşık 4.215 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 8.538 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. 7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Beylikdüzü’nde ortalama 527 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 276 kişinin ağır yaralanabileceği ve 1.456 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    İSTANBUL'DA ZEMİNİ İYİ VEYA KÖTÜ OLAN YERLER HARİTASI

    AVRUPA YAKASI

    Danişmen Formasyonu

    Silivri'den Beylikdüzü'ne uzanan kesimi kapsıyor. Kıyıdan içeriye 10-15 kilometrelik zemin de riskli. Bölgenin zemini, kil, kömür, kum ve çakıldan oluşuyor. Deprem dalgaları zeminde kayda değer büyütmeye neden olacak. Çantaköy, Değirmenköy, Gürpınar hattında da kayda değer büyütmeler görülecek. Hoşdere, Kıraç ve güneye bakan yamaçlarda balçık heyelanları oluşabilir. Haritaya göre, İstanbul'da en büyük riskli alanın bu bölge olduğu görülüyor.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Bakırköy-Güngören hattı

    Bakırköy katmanı dediğimiz bölge, kireçtaşı ve zayıf kaya niteliğinde. Bölge yatay tabakalı, tebeşirsi, killi kireçtaşından oluşuyor. İstanbul'un tüm tarihsel yapıları Bakırköy çevresinde işletilmiş olan eski taşocaklarından çıkartılan taşlar ile yapıldı. Merter ve Haznedar çevresindeki kireçtaşları içinde erime boşlukları söz konusu. Güngören ve Çukurçeşme birimleri deprem dalgalarında önemli büyütmelere neden olacak zemin özelliğine sahip. Nitekim 17 Ağustos 1999 depreminde Anakaya üzerindeki Maslak'ta yüzde 4, Mecidiyeköy'de yüzde 6 yatay maksimum ivme ölçülürken, Fatih'te yüzde 19, Yeşilköy, Ataköy, Zeytinburnu ve Büyükçekmece'ye uzanan sahil bandında yüzde 12-21 arasında değişen ivmeler kaydedildi. Yamaçlık yerlerde heyelan riski söz konusu.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    ANADOLU YAKASI

    Kuşdili ve Kurbalığıdere

    Kuşdili formasyonu genellikle kil ve çamurdan oluşuyor. Yapılaşma açısından önemli sorunlar çıkabilecek zayıf zemine sahip. Killerin plastik davranışlarıyla yüksek binalarda tasman ve deprem sırasında sıvılaşma türü olaylar bekliyoruz. Kadıköy'e bağlı, Kurbağalıdere, Kuşdili dediğimiz bölgenin zemini yumuşak bir tabaka ve deprem büyütmesinin görüleceği yerlerin başında geliyor.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Aydos Formasyonu

    Anadolu Yakası'nın doğu kesimindeki yüksek tepeleri kapsıyor. Deprem yükleri altında belirlenen bölgelerde, sıvılaşma, yumuşama, oturma gibi zayıflamalar ortaya gibi, deprem dalgalarında bir büyütme de ortaya çıkmayacak.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Yayalar Formasyonu

    Deprem yükleri altında zemin dinamiği süreci yaşanmayacak. Yer hareketlerinde kayda değer büyütme görülmeyecek.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Pelitli Formasyonu

    Bu formasyonun yüzeylediği yerler kaya niteliğinde. Dayanım özellikleri ve taşıma gücü yüksek. Yapı yükleri altında oturma beklenmiyor. Deprem yükleri altında sıvılaşma veya başka bir zemin dinamiği süreci yaşanmayacak. Yer hareketlerinde kayda değer bir büyütme olmayacak.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Gözdağ Formasyonu

    Orta sert kaya niteliğinde. Bu nitelikleri ile taşıma gücü yüksek ve yük altında sıkışmayan olumlu ortamlar söz konusu. Ana kaya niteliğinde olduğundan yerlerde deprem dalgalarında bir büyütme ortaya çıkmayacak.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Kartal Formasyonu

    Marmara kıyı kuşağı boyunca tabaka kalınlığı değişken. Taşıma gücü genellikle yüksek. Ancak kireçtaşı ara tabakalarının ortaya çıktığı yerler ve sığ derinliklerde yeraltı suyu dolaşımı nedeniyle pek çok bodrum katında nem ve sızıntılar görülebilir. Bu birimin bulunduğu alanlarda derin kazılara başvurulmamalı.
  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul Beylikdüzü deprem bölgesi mi? Beylikdüzü fay hattı nereden geçiyor, depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Trakya Formasyonu

    Orta ve sert kaya niteliğinde. Anadolu yakasında Üsküdar ve çevresini kapsıyor. Trakya yakasında ise geniş alandaki yüzeyi oluşturuyor. Yüzeydeki yumuşak killi tabaka 4-10 metre arasında değişiyor. Bina temellerinin kaya zemine oturması için en az 8, 10 metre derine inilmesi gerekiyor. Bu takdirde çok katlı yapılar güvenli ve deprem yükleri altında sıvılaşma, yumuşama, oturma gibi zayıflamalar ortaya çıkmaz. Ana kaya niteliğindeki yüzeylerde deprem dalgalarında bir büyütme ortaya çıkmayacak.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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