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Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı? İşte deprem riski sorgulama

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023 sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 şiddetinde gerçekleşen depremlerin akabinde aynı gün öğle saatleri itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 10 ilde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda bina enkaza dönüştü. Tüm ülkeyi yasa boğan ve günlerce devam eden artçı depremlerin ardından vatandaşlar 'Türkiye Deprem Haritası'nı araştırmaya başladı. Evinin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler 'deprem riski sorgulama' ekranını aratıyor. Peki, Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı nasıl öğrenebilirim? AFAD'ın e-Devlet sistemi üzerinden yayınlamış olduğu 'Deprem Riski Sorgulama' ekranından evinizin depreme olan dayanıklılığını öğrenebilirsiniz. İşte Türkiye Deprem Haritası ve e-Devlet AFAD deprem riski sorgulama ekranı...

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  • Deprem riski sorgulama e-Devlet ve AFAD: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

    Türkiye, tam bir deprem ülkesi ve hemen hemen bütün illerden fay hattı geçiyor. AFAD, Türkiye Deprem Haritası’na göre ülkedeki en riski bölgeleri belirledi. Birçok kişi oturduğu konut itibarıyla binanın deprem riskini öğrenmeye çalışıyor. Bunu öğrenebilmek için ise e-devlet üzerinden gerekli bilgiler doğrultusunda kolayca işlem yapmak mümkün. Sıralı ve aşamalı biçimde yapılacak olan sorgulama ile beraber, kişinin bulunduğu nokta açısından binanın deprem riski ortaya çıkarılır.  Peki, "Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?" İşte deprem riski sorgulama e-Devlet
  • Deprem riski sorgulama e-Devlet ve AFAD: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

    EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.
  • Deprem riski sorgulama e-Devlet ve AFAD: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

    E-DEVLET ÜZERİNDEN DEPREM RİSKİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.

     - Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.

     - Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.

     - Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.

     - Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.

     - İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.
  • Deprem riski sorgulama e-Devlet ve AFAD: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

    Bu bilgiler girildikten sonra ise kolayca işlem yapılabilir ve deprem riski sorgulama gerçekleştirilebilir. Özellikle Türkiye deprem tehlike haritasının sol üst köşesinde detaylı olarak adres girme kısmı bulunur. Bu bölümden gerekli bilgiler kısa bir süre içerisinde yazılabilir ve oturma bölgesinin deprem riski anlaşılabilir.

    Renk üzerinden belirlenmiş olan haritalar kapsamında, herkes oturduğu bölgenin ne kadar yüksek ve deprem riskine sahip olduğunu görebilir. Aynı zamanda sayfanın sol tarafında birçok farklı bilgiye ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Katman kontrolü ya da deprem konusunda genel görünüm gibi değişik bilgiler üzerinden detaylı konulara erişim şansı bulunuyor.
  • Deprem riski sorgulama e-Devlet ve AFAD: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

    E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI

    e-Devlet üzerinden hizmet veren AFAD deprem riski sorgulama sayfası için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

    AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASI
  • Deprem riski sorgulama e-Devlet ve AFAD: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

    EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

    FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
  • Deprem riski sorgulama e-Devlet ve AFAD: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

    TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

    Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeleyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

    En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Deprem riski sorgulama e-Devlet ve AFAD: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?

    Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

    Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

    Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen 'Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi' başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

    E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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