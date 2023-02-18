Fay İstanbul’un içinden geçmez ama hemen güneyinde yer alır ve özellikle yerleşmenin Marmara’ya olan kıyı kesiminde I. derece deprem kuşağında yer almasına neden olur.

Beyoğlu, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan ilçelerinden biri olup, kuzeybatısında Kâğıthane, kuzeyinde Şişli, doğusunda Beşiktaş ve İstanbul Boğazı, güneyinde ve batısında Haliç ile çevrelenmektedir. 45 mahallesi olan ilçenin, TÜİK 2019 verilerine göre nüfusu, 233.323’tür.

7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde;

Beyoğlu’ndaki binaların ortalama yüzde 58’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 26’sının hafif, yüzde 11’inin orta, yüzde 3’ünün ağır ve yüzde 2’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Beyoğlu’nda, analiz edilen toplam bina sayısı 27.335’tir.

BEYOĞLU DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'da yapı bakımından en eski ilçelerin başında Beyoğlu ve Fatih ilçeleri geliyor. Bu bölgeler, depremden en fazla etkilenecek yerler olarak görülüyor.

İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur.