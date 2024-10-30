Elban, şehirlerde kentsel dönüşümden önce zihinlerde bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getirerek şunları ifade etti: "Çünkü hala bu işin önemini, ne tür sıkıntılar doğuracağını, neyle karşı karşıya geleceğimizi afeti yaşadıktan kısa bir süre sonra unutuyoruz. Çok eminim ki depremden kısa bir süre sonra insanlar her tarafta kentsel dönüşüm yapacaklarını, binaları güçlendireceklerini, yeni yerleşim alanlarının sağlam zemine çekileceğini konuşmuştur. Ama geldiğimiz noktada 4 yıldan bu yana AFAD'ın yaptığı çalışmalar, gönüllü kuruluşların yaptığı çalışmalar dışında maalesef yapı stoku, yeni yeni yerleşim alanları ve diğer konularda herhangi bir gelişme olmadığını üzüntüyle görüyoruz. Dolayısıyla biz bu anlayışı değiştirmeden, zihinlerimizde kentsel dönüşüm yapmadan fiziki olarak şehirlerde kentsel dönüşüm yapamayacağımız çok net."