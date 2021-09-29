İzmir'de 1084 üniversitelinin barınma ihtiyacı karşılandı

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam 1084 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir."
Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına ilişkin şu tabloya yer verdi:
|ÜNİVERSİTE
|YERLEŞEN ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI
|YERLEŞEN KIZ ÖĞRENCİ SAYISI
|TOPLAM
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|32
|24
|56
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|43
|66
|109
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|149
|139
|288
|Ege Üniversitesi
|87
|158
|245
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|3
|1
|4
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|79
|59
|138
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|161
|78
|239
|İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|1
|1
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|1
|2
|3
|Yaşar Üniversitesi
|1
|1
|GENEL TOPLAM
|557
|527
|1084
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