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İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kentte 1084 üniversitelinin barınma ihtiyacı karşılandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu

İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kentte 1084 üniversitelinin barınma ihtiyacı karşılandı
İzmir'de 1084 üniversitelinin barınma ihtiyacı karşılandı
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AA

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam 1084 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir."

Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına ilişkin şu tabloya yer verdi:

ÜNİVERSİTE YERLEŞEN ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞEN KIZ ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM
İzmir Bakırçay Üniversitesi 32 24 56
İzmir Demokrasi Üniversitesi 43 66 109
Dokuz Eylül Üniversitesi 149 139 288
Ege Üniversitesi 87 158 245
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 1 4
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 79 59 138
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 161 78 239
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 1 1
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 1 2 3
Yaşar Üniversitesi 1 1
GENEL TOPLAM 557 527 1084

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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