İzmir’de çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Spil Dağı Beşpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yer ekibiyle müdahale edildi. AA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.