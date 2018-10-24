Şüphelilerin sorgusu sürüyor

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtilen 5 kişi belirledi. Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’dan alınan arama ve yakalama kararından sonra sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.



Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirtildi. Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli döküman ve dijital malzemeye el konulduğu bildirildi. TEM Şube Müdürlüğü'ne görülen şüphelilerin sorgusuna başlandığı belirtildi.

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