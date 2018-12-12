Soruşturma sürüyor

Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre; İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerden İzmir’e piyasaya sürülmek için yüksek miktarda uyuşturucu hapın bir TIR ile getirileceği bilgisi üzerine harekette geçti.

Yapılan çalışmalar sonrası uyuşturucu hapların getirileceği TIR’ın plakası belirlendi. Ekipler, Bornova’da aldıkları önlemler sonrası içinde uyuşturucu hapların bulunduğu belirlenen TIR’ı durdurdu. TIR’da bir çanta içinde bulunan 30 adet uyuşturucu maddesi ecstasy ele geçirildi. Olayla ilgili kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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