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İzmit'te kaçak midye avlayanlar böyle yakalandı

İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 7 kişiye para cezası kesildi. Kaçak midye avlayan 7 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan toplam 9 bin 254 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi

01.11.2018 - 07:16 | Güncelleme: DHA

İzmit Körfezi'nde denizden kaçak midye toplayan 7 kişi, zabıta ve polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı. Polis, denizden çıkmak istemeyen midye avcılarının üzerine köprünün üzerinden biber gazı sıktı. Yakalanan 7 kişinin her birine 1322 TL ceza kesildi.

DHA'nın haberine göre, İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlandığı ihbarı üzerine olay yerine Tarım İl Müdürlüğü, zabıta ve polis ekibi geldi. Ekipler, Kuş Cennetinin bulunduğu alanda midye avlayanları karaya çıkmaları konusunda uyardı. Midye avlayan, üzerlerinde dalgıç kıyafetleri olan kişiler yüzerek kaçmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz temizleme aracındaki zabıta memurları, midye avlayanları denizden çıkarmaya çalıştı. Polis ise köprünün üzerinden denizde bulunanların üzerine biber gazı sıktı. Yaklaşık 1 saat denizde süren kovalama sonucu N.Y., K.E., L.K., İ.P. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yakalandı.

'BİZ VATANA, MİLLETE HAYIRLI İNSANLARIZ'

Midye toplayan K.E., Biz midye toplamıyoruz, balık tutuyoruz. Ele geçirilen midye malzemeleri başkalarına ait. Öyle şeyler yapmayız biz. Biz vatana, millete hayırlı insanlarız. dedi.

Midye avlayan 7 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülürken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında her birine 1322 TL ceza kesildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    artik bu ülke bana komik geliyor.
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