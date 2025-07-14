Kumsala ilk yuvanın 1 Mayıs'ta tespit edildiğini, şu anda 688 yuvaya ulaştıklarını anlatan Çakıroğlu, "Böyle gidersek yine diğer senelerde olduğu gibi 700'leri göreceğiz, hatta geçeceğiz gibi görünüyor. Bir hafta öncesinden başlamak kaydıyla yavru çıkışlarımız devam ediyor. 10-12 yuvadan net çıkışlar tespit ettik. Kuluçka süresi dolan yuvalardan da 6-7 tanesini açtık. Tespit ettiğimiz şu anda denize ulaşan yavru sayısı 350 civarında bir rakama ulaştı" dedi.