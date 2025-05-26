İztuzu'nda yuva sayısı 100'e ulaştı

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından çeşitli önlemler alınıyor.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 100'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.