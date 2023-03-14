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James Cameron: Oscar alırken pantolonum düşmek üzereydi

James Cameron, 1998'deki Akademi Ödülleri'nde yaşadığı kıyafetinden kaynaklanan utanç verici problemi anlattı

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  • James Cameron: Oscar alırken pantolonum düşmek üzereydi - Magazin haberleri

    Kanadalı yönetmen James Cameron, 1997 yapımı destansı aşk filmi 'Titanik'le (Titanic) 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film Kurgusu' ödüllerini kazanmıştı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Cameron, 'The Hollywood Reporter'a konuştu.
  • James Cameron: Oscar alırken pantolonum düşmek üzereydi - Magazin haberleri

    Tören gecesi terzisisinin kendisini ortada bıraktığını dile getiren James Cameron, "O dönemki eşim Linda Hamilton'ın elbisesinin askısı koptuğundan dolayı askının koptuğu yeri tutmaya çalışıyordum ve smokinim son saniyede bitmişti" ifadelerini kullandı.
  • James Cameron: Oscar alırken pantolonum düşmek üzereydi - Magazin haberleri

    "REZALET GECEMİZ BÖYLE GEÇTİ"

    Yönetmen, "Akademi Ödülleri' törenine gitmeden önce terzinin bizimle otelde buluşması gerekiyordu. Terzi hiç gelmedi ve pantolonum 7-8 santim geniş geliyordu. Bir elimle pantolonumu tutarken, diğer elimle de Linda'nın elbisesini tutuyordum. Rezalet gecemiz böyle geçti" şeklinde konuştu.
  • James Cameron: Oscar alırken pantolonum düşmek üzereydi - Magazin haberleri

    "OSCAR ALIRKEN PANTOLONUM DÜŞMEK ÜZEREYDİ"

    James Cameron, 'En İyi Kurgu' ödülünü almak üzere sahneye ilk çağrıldığında pantolonunun sorun yaratacağının fark ettiğini de söyledi. Cameron, "Yaklaşık bir milyar kişinin karşısına çıkmam gerekiyor ve pantolonumu tutuyorum' diye düşündüm. Bunların ortasında konuşmanızı hatırlamaya çalışın..." dedi.
  • James Cameron: Oscar alırken pantolonum düşmek üzereydi - Magazin haberleri

    Cameron, '2023 Akademi Ödülleri'nde, bu kez 'Avatar'ın devam filmi 'Suyun Yolu'yla (The Way of the Water) bir kez daha 'En İyi Film' dalında aday gösterilmişti.

    2009 tarihli ilk 'Avatar' üç kategoride (En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film Kurgusu) aday gösterilmiş fakat bunlardan hiçbirini kazanamamıştı.

    Cameron, bu yıl 'The Banshees of Inisherin', 'Elvis', 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All at Once), 'Fabelmanlar' (The Fabelmans), 'Tár', 'Top Gun: Maverick', 'Hüzün Üçgeni' (Triangle of Sadness) ve 'Women Talking'e karşı yarışmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters
  • James Cameron: Oscar alırken pantolonum düşmek üzereydi - Magazin haberleri

    James Cameron

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