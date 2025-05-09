James Foley hayatını kaybetti

ABD'li yönetmen James Foley'den acı haber geldi. Foley, 71 yaşında hayata veda etti. James Foley, bir süredir beyin kanseri ile mücadele ediyordu.

Yapılan açıklamada "Beyin kanseriyle yıllarca süren mücadelesinin ardından bu hafta başında uykusunda huzur içinde öldü" ifadeleri kullanıldı.

'Grinin Elli Tonu' serisinin ikinci ve üçüncü filmlerini yöneten James Foley, birçok dizi film projesinde de yer almıştı. Foley aynı zamanda Madonna’nın kariyerinin en parlak günlerindeki kliplerinin de yönetmeniydi.

Fotoğraflar: AP, Reuters.