Yaşamını yitirdi

Yapılan açıklamada, "Geçen ay bize katılan James Winburn’ün vefatını öğrenmekten son derece üzgünüz. James, hafta sonu boyunca çalışmaktan büyük zevk aldı ve herkesle harika hikayeler paylaştı. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına içten baş sağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın" ifadelerine yer verildi.

Entertainment Weekly'nin haberine göre; James Winburn'ün menajeri, ünlü ismin açıklanmayan bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

ABD'li dublör ve aktör James Winburn, vefat etti. Winburn'un 85 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

'MICHAEL MYERS'E HAYAT VERDİ

1978 yapımı 'Halloween' filminde, 'Dr. Loomis' tarafından altı defa vurulan 'Myers' rolünü oynayan Winburn, 1981 yapımı 'Halloween II'de de aynı karaktere hayat verdi.

James Winburn, 'Escape From New York', 'Tron', 'Colours', 'The Night Stalker', 'Glory' ve 'The Couch Trip' gibi çok sayıdaki yapımda yer aldı.

Fotoğraflar: Instagram