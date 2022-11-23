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Haberler Dünyadan James Winburn yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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James Winburn yaşamını yitirdi

1978 yapımı 'Halloween' filminde 'Michael Myers' karakterine hayat veren ünlü aktör James Winburn, 85 yaşında hayatını kaybetti

James Winburn yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

ABD'li dublör ve aktör James Winburn, vefat etti. Winburn'un 85 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Entertainment Weekly'nin haberine göre; James Winburn'ün menajeri, ünlü ismin açıklanmayan bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

"HUZUR İÇİNDE YATSIN"

Yapılan açıklamada, "Geçen ay bize katılan James Winburn’ün vefatını öğrenmekten son derece üzgünüz. James, hafta sonu boyunca çalışmaktan büyük zevk aldı ve herkesle harika hikayeler paylaştı. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına içten baş sağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın" ifadelerine yer verildi.

'MICHAEL MYERS'E HAYAT VERDİ

1978 yapımı 'Halloween' filminde, 'Dr. Loomis' tarafından altı defa vurulan 'Myers' rolünü oynayan Winburn, 1981 yapımı 'Halloween II'de de aynı karaktere hayat verdi.

James Winburn, 'Escape From New York', 'Tron', 'Colours', 'The Night Stalker', 'Glory' ve 'The Couch Trip' gibi çok sayıdaki yapımda yer aldı.

Fotoğraflar: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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