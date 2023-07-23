Jamie Foxx ilk kez konuştu: Beni içimden borular çıkarken görmenizi istemedim
Atlanta'da Cameron Diaz ile 'Back in Action' filminin setinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Jamie Foxx, ilk kez konuştu: Beni içimden borular çıkarken görmenizi istemedim
Gerçek adı Eric Bishop olan ve komedyenlik yapmaya başladığı yıllardan beri Jamie Foxx adını kullanan 55 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Atlanta eyaletinin Georgia kentinde, başrolünü Cameron Diaz ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back In Action' filminin setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
"İYİLEŞME YOLUNA GİRDİ" DEMİŞTİ
Jamie Foxx'un kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki kızı Corinne, 12 Nisan'da sosyal medya hesaplarından, "Babamın dün bir sağlık sorunu yaşadığını sizlerle paylaşmak istedik. Şanslıyız ki acil müdahale ve iyi bir bakımla şimdiden iyileşme yoluna girdiğini söyleyebilirim. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve yolladığınız dualar için de müteşekkiriz. Ailesi olarak böyle bir zamanda mahremiyetimize gösterdiğiniz saygı için de teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.
HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU
Jamie Foxx, nisan ayında hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. 55 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Foxx paylaşımında "Birçok insanın benden haber almayı beklediğini biliyorum ama dürüst olmak gerekirse beni öyle görmenizi istemedim" dedi.
"İÇİMDEN BORULAR ÇIKARKEN GÖRMENİZİ İSTEMEDİM"
Jamie Foxx, sözlerine "Beni gülerken, iyi vakit geçirirken, partilerken, şaka yaparken, bir filmde, bir televizyon programında görmenizi istiyorum. Sadece beni, içimden borular çıkarken ve hayatta kalıp kalamayacağımı çözmeye çalışırken görmenizi istemedim" diyerek devam etti.
"CEHENNEMİ YAŞADIM"
Ailesinin kendisine bu süreçte çok destek olduğunu ve kendisini koruduğunu belirten Jamie Foxx, "İnsanlar kör olduğumu söyledi. Gördüğünüz gibi gözlerimde sorun yok, gayet iyi durumdalar. Felç geçirmedim ama cehennemi yaşadım ve iyileşme yolunda bazı engebeler de vardı ama geri döneceğim ve çalışabilir durumdayım" dedi.
Videoyu sonlandırırken duygulanan Jamie Foxx, destek veren herkese teşekkür etti.
Fotoğraflar: AP, Reuters