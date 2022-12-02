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Jam’s Session 3 gece üst üste Salon İKSV'de

Salon İKSV geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Jam’s Session kapsamında gerçekleştirdiği konserlerine devam ediyor. 9 Aralık Cuma günü güncel yerli müziğin hikâye anlatmakta usta iki sanatçısı Lara Di Lara ve Can Güngör, 10 Aralık Cumartesi üç yakın arkadaş Birkan Nasuhoğlu, Turgay Gülaydın ve Hazar Aşçı’yı bir araya getiren Yedinci Ev ve 11 Aralık Pazar günü de etkileyici vokali ve akustik hikâyeleriyle Deniz Tekin Salon İKSV sahnesinde olacak

Jam’s Session 3 gece üst üste Salon İKSV'de

Salon İKSV aralık ayında üç gün üst üste sürecek Jam’s Session konserlerine ev sahipliği yapıyor.

9 Aralık Cuma önce güncel yerli müziğin hikâye anlatmakta usta iki sanatçısı Salon’da bir araya geliyor.

21.20’da Can Güngör, ardından Lara Di Lara sahnede olacak.

10 Aralık Cumartesi günü peş peşe gelen teklileriyle yerli rock’ı taçlandıran Yedinci Ev ve 11 Aralık Pazar günü de etkileyici vokaliyle Deniz Tekin sahne alacak.

Biletler, 1 Aralık 10.30’da Lale Kartlılara özel indirimin ardından 14.30 da Passo’da genel satışa açılacak.

Jam’s Session: Lara Di Lara / Can Güngör

9 Aralık Cuma
Kapı açılışı: 20.30
Can Güngör: 21.30
Lara Di Lara: 23.00

Jam’s Session: Yedinci Ev

10 Aralık Cumartesi
Kapı açılışı: 21.30
Konser: 22.30

Jam’s Session: Deniz Tekin

11 Aralık Pazar
Kapı açılışı: 19.00
Konser: 20.00

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