2 yıl sonra turistlere kapılarını açtı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Japonya, pandemi sebebiyle yabancı ziyaretçilere getirdiği kısıtlamaya iki yılı aşkın sürenin ardından tamamen açtı. Dünyanın en katı Kovid-19 sınır kontrollerine sahip olan Japonya, bugün itibariyle kısıtlamalara son verdi. Japonya'nın vize muafiyet programı uyguladığı 70'e yakın ülkeden yabancı turistler önceden plansız şekilde ve refakat edilmeksizin Japonya'ya girebilecek.

Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, ülkede 50 bin kişilik giriş sınırı kaldırıldı ve turistlerin tur gruplarının bir parçası olarak seyahat etme zorunluluğunu sona erdi. Guardian'da yer alan habere göre, Başbakan Fumio Kishida, ekonomiyi canlandırmak için turizme güveniyor, ancak turizm sektörü bazı zorluklarla karşılaşacak.

"DÖNÜM NOKTASI" Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, sınır önlemlerinin kaldırılmasını "Japonya ile deniz aşırı uluslararası etkileşimi artırmayı hedeflediğini" söyledi. Matsuno, "Yurt içi ve yurt dışında turistlerin seyahatlerini teşvik etmeyi; salgının etkilediği talep ile ve bölgeleri canlandırmayı umuyoruz." dedi. Turizm Bakanı Saito Tetsuo da seyahat sübvanse programına atıfta bulunarak "Ulusal turizm sanayisi için dönüm noktası bir gün." diye konuştu Japonya'nın en büyük seyahat acentelerinden JTB Corp. da artan seyahat talebine yönelik "insanların seyahat etmekten keyif alabilmesi için enfeksiyonlara karşı kapsamlı önlemler uygulayacağını" açıkladı.