JASAT dedektif timleri hırsızların korkulu rüyası oldu

Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, JASAT Dedektif Timlerince yapılan takip ve araştırma neticesinde; hırsızlık şüphelileri Y.A., O.A ve E.F. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde; 58 adet elektrikli muhtelif tarım ve inşaat aletine el konularak muhafaza altına alındı. 1 adet matkap,2 adet kaynak makinesi,1 adet spiral makinesi Odunpazarı Akkaya Mahallesinde ikamet eden müşteki tarafından teşhis edilmesini müteakip Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen suç aletlerinden Eskişehir kent merkezinden çalınan 1 adet motosiklet ise sahibine teslim edilmek üzere Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Tepebaşı-Kızılinler Mahallesinde ve Odunpazarı-Akkaya Mahallesinde iki ayrı “Bağ Evinden Hırsızlık” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Y.A., O.A ve E.F. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.