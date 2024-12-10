Jason Statham, Formula 1 heyecanına ortak oldu
Hollywood yıldızı Jason Statham, Abu Dabi'deki Formula 1 yarışına katıldı. Etkinlikte İngiliz pilot Lando Norris ve İspanyol şampiyon Fernando Alonso Díaz ile bir araya gelen Statham, yarışın birincisi Lando Norris'i tebrik etti
Abu Dabi'de düzenlenen Formula 1 yarışı, hem ülkemizden hem de dünyadan birçok ünlü ismi bir araya getirdi.
Bu isimlerden biri de İngiliz oyuncu Jason Statham oldu. Statham, etkinliğe oğlu Jack Oscar ile katıldı.
Jason Statham, yarış öncesinde ve sırasında yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımlarında, Belçika asıllı İngiliz yarış pilotu Lando Norris ve iki kez dünya şampiyonu unvanına sahip İspanyol Formula 1 pilotu Fernando Alonso Díaz ile bir araya geldiği anlar da yer aldı.
Yarış öncesi hazırlıkları yakından takip eden Jason Statham, Formula 1 pilotlarıyla sohbet etti ve heyecan dolu anlara tanıklık etti.
Ünlü oyuncu, Formula 1 yarışını birinci sırada tamamlayan Lando Norris’i de tebrik etti.
Fotoğraflar: Instagram