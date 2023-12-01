Jason Statham - Rosie Huntington Whiteley çifti: Büyük bir onur
Jason Statham-Rosie Huntington Whiteley çifti, Abu Dabi'de gerçekleşen F1 yarışının ardından gezintiye çıktı. Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret eden ikiliden Whiteley, "Abu Dabi'deyken Şeyh Zayed Ulu Camii'ni gezmek büyük bir onur..." dedi
2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP gerçekleştirildi. Ünlü oyuncu Jason Statham da yarışı tribünden seyreden isimler arasında yer aldı.
2010'da dünyaevine girdiği model eşi Rosie Huntington Whiteley ile birlikte F1'i izlemeye giden Jason Statham, yarışın ardından Abu Dabi'de gezintiye çıktı.
Ünlü çift, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu ve 2004'te hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Zeyd bin Sultan el-Nehyan'ın anısına 2007'de ibadete açılan Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret etti.
İkili, ardından Dünyanın sayılı büyük camileri arasında yer alan Şeyh Zayid Camii'nde objektif karşısına geçti.
40 milyon 700 bin takipçisi bulunan Jason Statham ile eşi, bu fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.
"BÜYÜK BİR ONUR"
Rosie Huntington Whiteley, 19 milyon 600 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından, "Abu Dabi'deyken Şeyh Zayed Ulu Camii'ni gezmek büyük bir onur..." mesajını yayınlayarak, düşüncelerini dile getirdi. Whiteley, ayrıca karelerine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram