Ünlü komedyen ciddi şekilde yaralandı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Cumartesi günü yaşanan olayın benzinin alev alması sonucu yaşandığı kaydedildi. Jay Leno (72), vücudunda ciddi yanıklar olduğunu ifade etti.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Pazartesi günü olayı duyuran komedyen Jay Leno, "Tekrar ayağa kalkabilmek için bir ya da iki haftaya ihtiyacım var" dedi. Leno, ayrıca yaptığı açıklamada, "Gaz yangını sebebiyle yüzümde ciddi yanıklar var ama iyiyim" ifadelerini de kullandı.