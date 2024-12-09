Jay-Z'ye 13 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlaması
Beyonce'nin 16 yıllık eşi ve üç çocuğunun babası olan rapçi Jay-Z, şu anda seks ticaretinden tutuklu olan Sean 'Diddy' Combs'un 24 yıl önceki partisinde, 13 yaşındaki bir kıza cinsel istismar suçlamasıyla dava edildi
Beyonce'nin rap şarkıcısı eşi Jay-Z, şu anda seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean 'Diddy' Combs'un 2000'de MTV Müzik Ödülleri sonrasında verdiği partide 13 yaşında bir kıza cinsel istismarla suçlandı.
Jane Doe adlı mağdur, Jay-Z'ye açtığı davada, cinsel saldırının ödül töreni sonrasında gerçekleştiğini iddia etti.
Dava ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında Sean 'Diddy' Combs'a karşı açılmıştı. Dün de gerçek adı Shawn Carter olan 55 yaşındaki rapçi Jay-Z'nin adı da dava dosyasındaki yerini aldı.
İddia sahibi kadın, cinsel saldırının 7 Eylül 2000'de New York'taki Radio City Music Hall'da yapılan ödül töreni sonrası düzenlenen partide gerçekleştiğini söyledi.
"ÇOCUKLARIMIN İDDİALARI DUYMASINDAN KORKUYORUM"
Jay-Z'nin avukatı, iddiaların yalan olduğunu, ünlü şarkıcıdan para koparmak için uydurulduğunu öne sürdü.
Beyonce ile 16 yıllık evliliğinden üç çocuğu olan Jay-Z, suçlamalara karşı verdiği yanıtta, ailesinden bahsetti. Jay-Z; "Benim tek kalp kırıklığım ailem içindir. Eşim ve ben, arkadaşlarının mutlaka iddiaları basından göreceği, bu iddiaların mahiyetine dair sorular soracağı, insanların zulmünü ve açgözlülüğünü anlatacağı yaşta olan çocuklarımıza açıklama yapmak zorunda kalacağız" dedi.
Beyonce ile evliliğinden 12 yaşında Blue Ivy adında kızı ve 7 yaşında Rumi ve Sir adlarında ikizleri olan Jay-Z, çocuklarının bu iddiaları duymalarından korku duyduğunu belirtti.
"MASUMİYET KAYBININ YASINI TUTUYORUM"
"Bir masumiyet kaybının daha yasını tutuyorum" diyen Jay-Z; "Çocuklar, küçük yaşta bunlara katlanmak zorunda kalmamalı. Aileleri ve insan ruhunu yok etmeyi amaçlayan kötülüğün açıklanamaz boyutlarını anlamaya çalışmak adil değil" ifadesini kullandı.
Jay-Z açıklamasını şu sözlerle tamamladı: Sadece sizin komplo teorisyenleri ağınız bana karşı ileri sürdüğünüz aptalca iddialara inanacaktır. Çocuklara yönelik zararın ciddiyeti olmasaydı gülünç olurdu. Size ne kadar farklı olduğumu göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
"GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALATTILAR"
İddia sahibi, dava dosyasında, partinin yapıldığı yerin önünde park etmiş birkaç limuzin sürücüsüne yaklaştığını ve ödül etkinliği ya da partiler hakkında konuşmaya çalıştığını söyledi.
Davacı, 'Diddy' için çalıştığını söyleyen bir limuzin şoförünün ona rapçinin genç kızlardan hoşlandığını ve onun 'Diddy'nin aradığı şeye uyduğunu' söylediğini iddia etti.
İddia sahibi kadın, şoförün, 'Diddy'nin partinin olduğu yere bıraktıktan sonra dönüp kendisini aldığını söyledi.
Partinin yapıldığı eve girerken kendisinden bir belgeye imza atmasının istendiğini söyleyen iddia sahibi, bu belgenin bir kopyasını almadığını ve bunun gizlilik sözleşmesi olduğunu ileri sürdü.
"'ÜNLÜ B' CİNSEL SALDIRIYI SEYRETTİ"
İddia sahibi, eve girdiğinde birçok ünlüyü tanıdığını, partide uyuşturucu kullanımına tanık olduğunu ve kendisinin de bunun bir parçası olduğunu anlattı.
Kendisine bir içecek karışımı verildiğini söyleyen davacı, bunun üzerine sersemlik hissetmeye başladığını, bu yüzden de yatma ihtiyacı duyduğunu söyledi.
Boş bir yatak odası gibi görünen bir yerde yattığını söyleyen iddia sahibi, ardından Sean 'Diddy' Combs, Jay-Z ve 'Ünlü B' olarak anılan bir kadın ünlünün odaya girdiğini anlattı. Yasal belgelerde "Combs, gözlerinde çılgın bir bakışla agresif bir şekilde davacıya yaklaştı, onu yakaladı ve 'Partiye hazırsın!' dedi" ifadesine yer verildi.
Davacı, Sean 'Diddy' Combs'un onu duvara doğru fırlatarak düşmesine neden olduğunu, ardından onu tekrar yakalayıp yatağa attığını iddia etti.
İddia sahibi, Jay-Z'nin onu soymaya başladığını, Sean 'Diddy' Combs ve 'Ünlü B' izlerken ona tecavüz ettiğini, ardından Combs'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.