Jay-Z'ye 13 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlaması

"'ÜNLÜ B' CİNSEL SALDIRIYI SEYRETTİ"

İddia sahibi, eve girdiğinde birçok ünlüyü tanıdığını, partide uyuşturucu kullanımına tanık olduğunu ve kendisinin de bunun bir parçası olduğunu anlattı.

Kendisine bir içecek karışımı verildiğini söyleyen davacı, bunun üzerine sersemlik hissetmeye başladığını, bu yüzden de yatma ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Boş bir yatak odası gibi görünen bir yerde yattığını söyleyen iddia sahibi, ardından Sean 'Diddy' Combs, Jay-Z ve 'Ünlü B' olarak anılan bir kadın ünlünün odaya girdiğini anlattı. Yasal belgelerde "Combs, gözlerinde çılgın bir bakışla agresif bir şekilde davacıya yaklaştı, onu yakaladı ve 'Partiye hazırsın!' dedi" ifadesine yer verildi.

Davacı, Sean 'Diddy' Combs'un onu duvara doğru fırlatarak düşmesine neden olduğunu, ardından onu tekrar yakalayıp yatağa attığını iddia etti.

İddia sahibi, Jay-Z'nin onu soymaya başladığını, Sean 'Diddy' Combs ve 'Ünlü B' izlerken ona tecavüz ettiğini, ardından Combs'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.