Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Cannes'da balayı yapıyor

Dolar milyarderi iş adamı Jeff Bezos ile ödüllü gazeteci olan Lauren Sanchez, haziran ayı sonunda Venedik'te görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiçeği burnunda çift, Fransa'nın Cannes şehrindeki Lerins Adaları'nda balayı yapıyor.

Lauren Sanchez'in mekâna, çıplak ayakla gitmesi dikkat çekti.

Ünlü çift, Fransa Rivierası'nda yazın tadını çıkarırken, bir grup arkadaşıyla dans edip eğlenecekleri mekâna giderken görüntülendi.

Etrafa gülücükler saçan 61 yaşındaki Jeff Bezos ile 55 yaşındaki Lauren Sanchez, kendilerine gösterilen ilgiden bir hayli memnun görünüyordu.

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Bitmek bilmeyen balayı tatilinde Lauren Sanchez, arkadaş grubuyla dans ederken objektiflere yansıdı.

Çift, dünyanın en ünlü yıldızlarının akın ettiği üç gün üç gece süren bir düğünle evlendi.

Geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos’un, eşi Lauren Sanchez'e düğün hediyesi olarak dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'u satın alacağı iddiası gündeme geldi. İddialara göre; Bezos, Vogue'un bağlı olduğu medya devi Condé Nast'ı satın almak için görüşmelere başladı.