Jeff Goldblum, çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı
'Jurassic Park' adlı film serisinin başrol oyuncularından Jeff Goldblum, çocukları büyüdüklerinde maddi olarak desteklemeyi planlamadığını açıkladı
71 yaşındaki ünlü oyuncu Jeff Goldblum, ailesiyle ilgili gelecek planlarını ve çocuklarına miras bırakmayı düşünmediğini itiraf etti.
"BUNU SENİN İÇİN YAPMAMI İSTEMEYECEKSİN"
2014'te evlendiği Emilie Livingston ve bu evlilikten 8 yaşında Charlie ve 6 yaşında River adlı iki tane çocuğu olan Jeff Goldblum, çocuklarının büyüdüklerinde mali açıdan bağımsız olmalarını istediğini açıklayıp şöyle konuştu; "Hey, biliyorsun, kendi teknende kürek çekmelisin. Çocuklara öğretmek önemli bir şey. Bunu senin için yapmayacağım. Ve bunu senin için yapmamı istemeyeceksin."
Çocuklarının hayattaki 'tutkularını' keşfetmelerine olanak sağlamak istediğini ekleyen ABD'li oyuncu bu konuda şunları söyledi; "Neyin istendiğini ve ihtiyaç duyulduğunu, bunun sevginiz ve tutkunuzla nerede kesiştiğini ve ne yapabileceğinizi nasıl bulacağınızı bulmalısınız. Öyle olmasa bile yine de bunu yapmak zorunda kalabilirsiniz."