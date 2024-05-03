Jeff Goldblum, çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı

"BUNU SENİN İÇİN YAPMAMI İSTEMEYECEKSİN"

2014'te evlendiği Emilie Livingston ve bu evlilikten 8 yaşında Charlie ve 6 yaşında River adlı iki tane çocuğu olan Jeff Goldblum, çocuklarının büyüdüklerinde mali açıdan bağımsız olmalarını istediğini açıklayıp şöyle konuştu; "Hey, biliyorsun, kendi teknende kürek çekmelisin. Çocuklara öğretmek önemli bir şey. Bunu senin için yapmayacağım. Ve bunu senin için yapmamı istemeyeceksin."