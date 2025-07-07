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        Haberler Magazin Jennifer Flavin'den Sylvester Stallone'a: İyi ki doğdun aşkım - Magazin haberleri

        Jennifer Flavin'den Sylvester Stallone'a: İyi ki doğdun aşkım

        Ünlü oyuncu Sylvester Stallone, 79'uncu yaş gününü kutladı. Oyuncunun doğum gününü, 28 yıllık eşi Jennifer Flavin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 22:45 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:45
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        "İyi ki doğdun aşkım"
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        'Rocky' ve 'Rambo' serileriyle dünya çapında ün kazanan ABD'li oyuncu Sylvester Stallone, 79 yaşına girdi.

        Sylvester Stallone’un doğum günü, 1997'de evlendiği ve üç kızının annesi olan eşi Jennifer Flavin’in sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla kutlandı.

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        28 yıllık hayat arkadaşı Jennifer Flavin Stallone, paylaşımında; "İyi ki doğdun aşkım. Her yıl seni ve birlikte kurduğumuz güzel ailemizi kutlamak büyük bir nimet. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

        Sylvester Stallone ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak; "Teşekkürler Jennifer. Seni çok seviyorum. Bana inanılmaz bir mutluluk veriyorsunuz ve çocuklarım hayatımın ışığı" yanıtını verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Sylvester Stallone
        #Jennifer Flavin
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